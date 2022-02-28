Войска РФ остановлены на всех направлениях, - Генштаб ВСУ

За сутки противник нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины в основном с территории Беларуси.

Российские войска продолжают наступать при поддержке авиации и оружия дальнего действия. За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины. Большинство их них нанесли с территории Беларуси, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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С 24 февраля противник применил примерно 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". В сообщении Генштаба ВСУ сказано,что воздушно-космические силы используют аэродромы Беларуси для отправки боевых самолетов в Украину. Фокус писал о том, что по сообщениям СМИ, вечером 27 февраля, из временно оккупированного Крыма вылетела российская авиация, чтобы бомбить украинские города.

Ситуация на Полесском и Северском направлениях

Что касается наземного наступления российских войск в Полесье, то противнику наши воины нанесли существенный урон. Враг пытается восполнить этот урон за счет воздушно-десантных войск.

Северское направление. Противник завершил перегруппировку войск и пытается продолжить наступление в направлении Чернигов-Киев. Но наши войска остановили продвижение 3 батальонно-тактических групп россиян в районе Хомутовки, Глухова и Батурина.

Войска РФ понесли значительный урон в живой силе и технике и потеряли наступательный потенциал на рубеже Сумы-Ахтырка-Полтава.

Слобожанщина и зона ООС

На Слобожанском направлении войска ВСУ остановили продвижение врага.

Противник пытается вести наступление в Донецком операционном районе. Украинская армия смогла сорвать реализацию главной цели врага — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Юг Украины

Войска РФ на юге, после перегруппировки, пытаются наступать на Николаев. Также осуществляются попытки высадки морского десанта возле Мариуполя. Но наши войска продолжают успешную оборону этих городов.

Войска ВМС Украины ведут боевые действия в юго-западной части акватории Черного моря. Наши войска обороняют пункты базирования и порты Одессы, Южного, Очакова и Черноморского.

Киев. Враг, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, все еще пытается завладеть городом. Но эти попытки пресекаются войсками и силами теробороны. Напоминаем, что метро Киева возобновило работу в режиме перевозок.

Напоминаем, что в Ахтырке российские войска взорвали нефтебазу. По словам главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого взрыв произошел в 12.30 28 февраля.

Фокус также писал о том, что в Ахтырке, Киеве и Житомире разрешили стрелять в мародеров без предупреждения.