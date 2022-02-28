Війська РФ зупинено на всіх напрямках, — Генштаб ЗСУ

За добу противник завдав 6 ракетних та 4 авіаударів по території України в основному з території Білорусі.

Російські війська продовжують наступати за підтримки авіації та зброї дальньої дії. Минулої доби ворог завдав 6 ракетних і 4 авіаудари по території України. Більшість із них завдали з території Білорусі, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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З 24 лютого противник застосував приблизно 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". У повідомленні Генштабу ЗСУ сказано, що повітряно-космічні сили використовують аеродроми Білорусі для відправлення бойових літаків в Україну. Фокус писав про те, що, за повідомленнями ЗМІ, увечері 27 лютого, з тимчасово окупованого Криму вилетіла російська авіація, щоб бомбити українські міста.

Ситуація на Поліському та Сіверському напрямках

Що стосується наземного наступу російських військ на Поліссі, то противнику наші воїни завдали істотної шкоди. Ворог намагається заповнити цю шкоду за рахунок повітрянодесантних військ.

Сіверський напрямок. Противник завершив перегрупування військ та намагається продовжити наступ у напрямку Чернігів-Київ. Але наші війська зупинили просування трьох батальйонно-тактичних груп росіян у районі Хомутівки, Глухова та Батурина.

Війська РФ зазнали значної шкоди в живій силі та техніці і втратили наступальний потенціал на рубежі Суми-Охтирка-Полтава.

Слобожанщина та зона ООС

На Слобожанському напрямку війська ЗСУ зупинили просування ворога.

Противник намагається вести наступ у Донецькому операційному районі. Українська армія спромоглася зірвати реалізацію головної мети ворога — вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Південь України

Війська РФ на півдні, після перегрупування, намагаються наступати на Миколаїв. Також здійснюються спроби висадження морського десанту біля Маріуполя. Але наші війська продовжують успішну оборону цих міст.

Війська ВМС України ведуть бойові дії у південно-західній частині акваторії Чорного моря. Наші війська обороняють пункти базування та порти Одеси, Південного, Очакова та Чорноморського.

Київ. Ворог, незважаючи на значні втрати в живій силі та техніці, все ще намагається заволодіти містом. Але ці спроби припиняються військами та силами тероборони. Нагадуємо, що метро Києва відновило роботу в режимі перевезень.

Нагадуємо, що в Охтирці російські війська підірвали нафтобазу. За словами голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, вибух стався о 12.30 28 лютого.

Фокус також писав про те, що в Охтирці, Києві та Житомирі дозволили стріляти у мародерів без попередження.