По всій Україні пролунали сирени. Можливо, із Криму летить авіація, — ЗМІ

Держспецзв'язок уточнює: "Це не навчальна, а справжня тривога".

У всіх регіонах України 27 лютого о 19:38 прозвучали сирени, повідомили у Держспецзв'язку та в офіційних каналах обласних центрів.

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"Зараз по всій країні знову лунають сирени. Це не навчальна, а справжня тривога", — наголосили в повідомленні.

Сирени можуть бути двох видів. Переривчастий сигнал "Увага всім" означає, що потрібно увімкнути телевізор або радіо і слухати інструкції. Безперервний сигнал означає повітряну тривогу.

У КМДА повідомили про загрозу ракетного удару та закликали киян вирушити в укриття.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі повідомив із посиланням на ЗМІ про масовий виліт авіації з Криму.

"ЗМІ повідомляють про масовий виліт авіації у невідомому напрямку з Криму. Бомбардувальники та винищувачі. Їх бачать на радарах. Можливі цілі: Київ, Миколаїв, Харків, Херсон", — написав Цаплієнко.

Як повідомлялося раніше, російські підрозділи намагаються через Чернігівську область дістатись Києва і заблокувати столицю зі сходу, поки на заході війська РФ перетинають трасу на Житомир.

Харків перебуває під контролем ЗСУ, у Куп'янську роз'їжджає військова техніка росіян, у Куп'янському районі поліція бере в полон російських кухарів.

Найбільший у світі літак "Мрія" знищено під час атаки на Гостомель.