"Мрія" згоріла. Найбільший у світі літак Ан-225 знищено під час атаки на Гостомель

В Укроборонпромі кажуть, що за відновлення літака заплатить Росія.

Найбільший у світі транспортний літак українського виробництва Ан-225 "Мрія" знищено в аеропорту Гостомелю під Києвом внаслідок повітряної атаки російських військ. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на свої джерела.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Видання повідомляє, що інформацію про знищення літака надали два джерела на держпідприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча: літак "Мрія" перебував на території аеропорту Гостомель на стоянці та згорів під час атаки з повітря.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук уточнює, що це сталося 24 лютого: після 5-го авіанальоту окупанти розбомбили "Мрію".

За даними сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, після 5 лютого "Мрія" перебувала в аеропорту Гостомелю.

У ДП "Антонов" повідомили, що не мають інформації про стан літака "Мрія".

"На жаль, зараз відсутня підтверджена інформація про стан літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще точаться бої", — йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Однак, знищення "Мрії" підтвердив у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але їм ніколи не вдасться зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну і демократичну європейську державу. Ми переможемо!" — написав голова МЗС.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби

В "Укроборонпромі" заявили, що Україна докладе всіх зусиль, щоб відновлення "Мрії" було здійснено за рахунок Росії.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і вимагатиме тривалого часу. Україна докладе всіх зусиль, щоб ці роботи сплатила держава-агресор", — йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

[ + – ] Повідомлення Укроборонпрому

Нагадаємо, що в ангарі Антонова стояв ще один, недобудований поки що Ан-225 — на його тлі президент Зеленський проводив пресконференцію навесні 2021 року. Його доля поки що уточнюється.

[ + – ] Володимир Зеленський дає пресконференцію в ангарі на фоні Ан-225 "Мрія" Фото: GettyImages.com

Відомо, що п'ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" було вивезено до вторгнення росіян. Ці літаки знаходяться наразі за межами України та можуть брати участь у доставці озброєння від західних партнерів. Дані сервісу Flight Radar також свідчать про те, що "Руслан" зараз не в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти підірвали нафтобазу у Василькові. З охопленої вогнем нафтобази встигли вивезти частину дизеля та газу, їх передадуть на потреби ЗСУ та рятувальників.