"Мрия" сгорела. Самый большой в мире самолет Ан-225 уничтожен при атаке на Гостомель

В Укроборонпроме говорят, что за восстановление самолета заплатит Россия.

Крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.

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Издание сообщает, что информацию об уничтожении самолета предоставили два источника на госпредприятии "Антонов" и подтвердил городской голова города Буча: самолет "Мрия" находился на территории аэропорта Гостомель на стоянке и сгорел во время атаки с воздуха.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук уточняет, что это произошло 24 февраля: после 5-го авианалета оккупанты разбомбили "Мрию" полностью.

Согласно данным сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar, после 5 февраля "Мрия" находилась в аэропорту Гостомеля.

В ГП "Антонов" сообщили, что не владеют информацией о состоянии самолета "Мрия".

"К сожалению, сейчас отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Однако уничтожение "Мрии" подтвердил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это был самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия". Россия, возможно, уничтожила нашу "Мрию". Но им никогда не удастся разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!" — написал глава МИД.

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы

В "Укроборонпроме" заявили, что Украина приложит все усилия, чтобы восстановление "Мрии" было осуществлено за счет России.

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", — говорится в сообщении "Укроборонпрома".

[ + – ] Сообщение Укроборонпрома

Напомним, что в ангаре Антонова стоял еще один, недостроенный пока Ан-225 — на его фоне президент Зеленский проводил пресс-конференцию весной 2021 года. Его судьба пока уточняется.

[ + – ] Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в ангаре на фоне Ан-225 "Мрия" Фото: GettyImages.com

Известно, что пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены до вторжения россиян. Эти самолеты находятся сейчас за пределами Украины и могут участвовать в доставке вооружения от западных партнеров. Данные сервиса Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" на данный момент находятся не в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты взорвали нефтебазу в Василькове. Из охваченной огнем нефтебазы успели вывезти часть дизеля и газа, их передадут на нужды ВСУ и спасателей.