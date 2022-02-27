По всей Украине прозвучали сирены. Возможно, из Крыма летит авиация, — СМИ

Госспецсвязь уточняет: "Это не учебная, а настоящая тревога".

Во всех регионах Украины 27 февраля в 19:38 прозвучали сирены, сообщили в Госспецсвязи и по официальным каналам областных центров.

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"Сейчас по всей стране снова раздаются сирены. …Это не учебная, а настоящая тревога", — подчеркнули в сообщении.

Сирены могут быть двух видов. Прерывистый сигнал "Внимание всем" означает, что нужно включить телевизор или радиоприемник и слушать инструкции. Непрерывный сигнал означает воздушную тревогу.

В КГГА сообщили об угрозе ракетного удара и призвали киевлян отправиться в укрытие.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале сообщил со ссылкой на СМИ о массовом вылете авиации из Крыма.

"СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят на радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон", — написал Цаплиенко.

Как сообщалось ранее, российские подразделения пытаются через Черниговскую область добраться до Киева и заблокировать столицу с востока, пока на западе войска РФ пересекают трассу на Житомир.

Харьков находится под контролем ВСУ, в Купянске разъезжает военная техника россиян, в Купянском районе полиция берет в плен российских поваров.

Самый большой в мире самолет "Мрия" уничтожен при атаке на Гостомель.