"У мародерів стріляти без попередження" — мери Києва, Житомира й Охтирки (відео)

Стріляти в мародерів без попередження і затримання дозволили в Києві, Охтирці та Житомирі. Громадян просять одразу звертатися до правоохоронців, щойно ворог буде помічений.

За законами воєнного часу, в столиці України дозволено знешкоджувати мародерів без попередження. Про це 28 лютого повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй офіційній сторінці у Telegram.

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Мер Києва акцентував на тому, що столиця живе в нових умовах воєнного стану та загрози. Віталій Кличко заявив: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження:

"Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців і військових. Ми маємо згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, й орді, яка сюди рветься. Військові, правоохоронці, територіальна оборона та небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста. Разом вистоємо! Слава Україні!" — написав Кличко.

[ + – ] У Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження

[ + – ] Звернення мера столиці до киян 28 лютого

Відео з підтвердженням того, що російські загарбники займаються не лише захопленням українських територій, а й мародерством, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Аналогічні випадки фіксують по всій Україні: у противника закінчилася провізія і бензин, багато ворогів вимагають їжу в місцевого населення:

[ + – ] Збройні сили противника займаються мародерством

27 лютого дозвіл знешкоджувати мародерів без попередження вже озвучив мер міста Житомир Сергій Сухомлин:

"Правоохоронці та бійці отримали наказ не затримувати, можна просто стріляти на місці. Мародерства в місті не буде, ще раз попереджаю".

[ + – ] Мер Житомира дозволив стріляти в мародерів

28 лютого аналогічне рішення знешкоджувати мародерів без попередження ухвалив мер міста Охтирка (Сумська область).

"Якщо побачите підозрілих людей — одразу дзвоніть мені. За мародерство — розстріл на місці".

25 лютого в Охтирці Сумської області під час обстрілу дитсадка від рук російських загарбників троє людей загинули відразу, 17 постраждали. Серед них — двоє дітей, які отримали тяжкі поранення.

[ + – ] Мер Охтирки: "За мародерство — розстріл на місці"

За даними Генерального штабу ЗСУ 28 лютого, російські війська зазнають великих втрат, дезертують і бояться. Як акцентують у Генштабі, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

У ніч із 27 на 28 лютого війська РФ знову намагалися прорватися до Києва, але ЗСУ розбили техніку супротивника та відбили наступ. 28 лютого в Києві ситуація перебуває під контролем українських захисників.