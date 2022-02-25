Одна дитина померла, другу рятують лікарі після обстрілу силами РФ дитсадка в Охтирці

Під час обстрілу дитсадка троє людей загинули одразу, 17 постраждали. Серед них – двоє дітей, які отримали тяжкі поранення.

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російською армією з реактивної системи залпового вогню "Ураган" дитячого садка в Охтирці на Сумщині зросла до чотирьох після того, як у лікарні помер поранений малюк. Ще одна дитина перебуває у тяжкому стані в реанімації, де за її життя борються лікарі. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко із посиланням на кореспондента каналу "Україна 24".

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Раніше голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram писав про те, що під обстріл "ураганами" потрапив не лише двоповерховий дитячий садок, а й житловий масив, а також бомбосховища. За його словами, це був уже третій обстріл міста з початку доби 25 лютого. Чиновник поділився знімком з наслідками обстрілу. На фото видно кілька загиблих біля порога будівлі. Серед них – охоронець установи

"Дитячий садок, Охтирка. Мирні жителі не встигли добігти до підвалу! Царство небесне!", — йдеться в поясненні до знімку.

[ + – ] Наслідки обстрілу дитячого садка в Охтирці Фото: t.me/Zhyvytskyy

Пізніше він уточнив:

"3 загиблих на місці, 2 у лікарні, 17 поранених, 2 тяжко поранених дітей", – написав він.

У коментарях під обговоренням теми про обстріл садка користувачі дивуються, як за воєнного стану, який 24 лютого ввів президент Володимир Зеленський, міг працювати дошкільний навчальний заклад.

"В Охтирському садочку було укриття, в будівлю попав снаряд і загинули люди, що вийшли на свіже повітря, їх накрило вибуховою хвилею. Він не працював як садочок, там ховалися від обстрілу люди, в тому числі і з дітьми", — відповіла одна з учасниць бесіди.

[ + – ] Користувачі дивуються, що садок був відкритий під час воєнного стану. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли про те, що напередодні російські війська взяли під контроль ділянку траси М 02 "Київ-Москва" аж до Батурина, а техніка та військові РФ зайшли до Сум. Сьогодні з'явилася інформація про захоплення Конотопу російськими окупантами. Пізніше мер міста Артем Семеніхін опублікував відеозвернення, у якому повідомив, що комунальні служби прибирають загиблих і намагаються упорядкувати вулиці.

Нагадаємо, 23 лютого в селищі Зеленопілля Донецької області під обстріл потрапила ще одна будівля дитячого садка. Тоді жодна із чотирьох дітей, які ховалися з вихователем у підвалі, не постраждала.