На Донбасі окупанти обстріляли дитячий садок і житлові будинки: є постраждалі (відео)

Місцеві жителі знаходять уламки 122 мм снарядів, і розповідають, що обстріли проходять "як за розкладом" і тривають 20 хвилин.

Російські окупаційні війська продовжують обстріли населених пунктів на Донбасі — у селищі Зеленопілля Донецької області під обстріл потрапила будівля дитячого садка, а в селі Миколаївка внаслідок влучення снаряда в житловий будинок було поранено жінку. Про це 23 лютого повідомила пресслужба Нацполіції у Донецькій області.

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За даними поліцейських, у с. Миколаївка, що під Волновахою, унаслідок прямого влучення артилерійського снаряда в житловий будинок місцева мешканка отримала поранення. Її анкетні дані уточнюються.

Водночас у Зеленопіллі Бахмутської громади, що знаходиться за 5 кілометрів від лінії розмежування, було обстріляно будинок дитячого садка. Поліція знайшла чотирьох дітей, які під час обстрілу ховалися разом із вихователем у підвалі, після чого їх забрали батьки.

Місцеві жителі показували уламки 122 мм снаряда, які були знайдені після обстрілу на території приватних секторів, а також розповіли, що обстріл продовжувався протягом 20 хвилин, "як за розкладом".

Повідомляється, що силовики документують наслідки обстрілу та під керівництвом начальника Бахмутського районного відділку поліції Дмитра Приступіна надають допомогу місцевим жителям.

За фактом обстрілу населених пунктів працівниками правоохоронних органів області розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни).

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька 22 лютого з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град", застосування яких не спостерігалося з 2018 року.

18 лютого російські окупаційні війська обстріляли колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.