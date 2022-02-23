На Донбассе оккупанты обстреляли детский сад и жилые дома: есть пострадавшие (видео)

Местные жители находят осколки 122 мм снарядов, и рассказывают, что обстрелы проходят "как по расписанию" и продолжаются 20 минут.

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы населенных пунктов на Донбассе — в поселке Зеленополье Донецкой области под обстрел попало здание детского сада, а в селе Николаевка в результате попадания снаряда в жилой дом была ранена женщина. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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По данным полицейских, в с. Николаевка, что под Волновахой, в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом местная жительница получила ранение. Ее анкетные данные уточняются.

В то же время в Зеленополье Бахмутской общины, которое находится в 5 километрах от линии разграничения, было обстреляно здание детского сада. Полиция обнаружила четырех детей, которые во время обстрела прятались вместе с воспитателем в подвале, после чего их забрали родители.

Местные жители показывали осколки 122 мм снаряда, которые были найдены после обстрела на территории частных секторов, а также рассказали, что обстрел продолжался в течении 20 минут, "как по расписанию".

Сообщается, что силовики документируют последствия обстрела и под руководством начальника Бахмутского районного отдела полиции Дмитрия Приступина оказывают помощь местным жителям.

По факту обстрела населенных пунктов сотрудниками правоохранительных органов области начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле Донецка 22 февраля из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", применение которых не наблюдалось с 2018 года.

18 февраля российские оккупационные войска обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.