Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле Донецка из "Градов"

Террористы утверждают, что по Киевскому району Донецка выпустили 5 ракет и 12 снарядов калибром 122 мм.

Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в обстреле Донецка 22 февраля из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили представители "ДНР" в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Утверждается, что "Грады" применили впервые с 2018 года.

"15:10 — населенный пункт Водяное — Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 мм", – отметили в СЦКК.

Штаб Операции объединенных сил пока не комментировал сообщения о якобы обстреле Донецка.

Отметим, что в так называемой "народной милиции "ДНР" говорили о перемещении пяти РСЗО БМ-21 "Град" в район Мариуполя и якобы обстреле территории "ДНР". Подтверждения или опровержения этой информации в независимых источниках пока нет.

Напомним, что 22 февраля пророссийские СМИ сообщали об "украинской диверсионной группе", которая якобы подорвала гражданский автомобиль с тремя людьми.

21 февраля погранслужба ФСБ России по Ростовской области заявляла о попадании снаряда в пункт ведомства.

РосСМИ 19 февраля сообщали о взрыве снаряда в Тарасовском районе Ростовской области, который находится на расстоянии километра от границы с Украиной.