Ни дня без "теракта": российские пропагандисты заявили об очередной украинской ДРГ

Пророссийские СМИ продолжают сообщать о череде нескончаемых диверсий, якобы совершенных украинскими военными. Тем временем от вполне реальных обстрелов со стороны боевиков за прошедшие сутки погибло два военнослужащих ВСУ.

Пророссийские паблики начали распространять информацию об очередной украинской диверсионной группе, которая на этот раз якобы подорвала гражданский автомобиль с тремя людьми. О подробностях инцидента рассказало издание Don Press.

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[ + – ] По мнению боевиков, не сумев взорвать их командира, диверсанты в бессильной злобе расправились с гражданским автомобилем

Украинская ДРГ зашла со стороны Авдеевки, утверждают оккупанты. Диверсанты якобы заложили два фугаса на трассе Донецк-Горловка, намереваясь подорвать бус, в котором передвигался один из командиров "народной милиции". Взорвать лидера боевиков не удалось и вместо этого украинские разведчики, по утверждению оккупантов, решили взорвать гражданский автомобиль с тремя людьми. Детали о погибших не сообщаются.

В тоже время пресс-центр штаба ООС сообщает, что за минувшие сутки российско-оккупационные формирования 84 раза нарушали режим прекращения огня, используя при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

По данным военного командования, боевики вели огонь по позициям ВСУ и прифронтовым населенным пунктам из минометов (82 и 120 мм), артиллерии (122 и 152 мм), различных гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов 21 февраля на Донбассе двое украинских военнослужащих погибло, 12 человек получило ранения.

Напомним, журналисты разоблачили очередной фейк российской пропаганды. Заявив о минировании моста, по которому будут перемещаться беженцы с ОРДЛО, боевики опубликовали видео трехгодичной давности.

Ранее Фокус собрал все фейковые сообщения СМИ РФ и "ЛДНР" за последнее время. Большинство из них касаются деятельности "украинских ДРГ", тема которых эксплуатируется РФ в качестве формального повода для атаки.