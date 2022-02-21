Видео о минировании моста на пути эвакуации беженцев из ОРДЛО было снято в 2019 году

Журналисты разоблачили очередной фейк российской пропаганды. Заявив о минировании моста, по которому будут перемещаться беженцы с ОРДЛО, боевики опубликовали видео трехгодичной давности.

19 февраля оккупационная власть на территориях ОРДЛО сообщила о минировании моста возле города Краснодон Луганской области. По железнодорожному мосту, якобы должен был пройти поезд с беженцами из оккупированных территорий, который и планировали подорвать украинские диверсанты. Однако, журналисты российского издания Znak выяснили, что видео, опубликованное боевиками в доказательство своей версии, было снято три года назад.

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На ролике два боевика подходят к машине марки "Жигули", что находится под железнодорожным мостом. После этого автомобиль на жесткой сцепке с помощью грузовика оттягивают с дороги. Затем следуют кадры, снятые в темное время суток и разобрать что на них невозможно. В темноте слышен взрыв.

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На сайте так называемого "Министерства государственной безопасности" российской оккупационной администрации сообщили, что она трассе Луганск-Изварино под мостом был обнаружен брошенный автомобиль. В нем находилась взрывчатка приблизительной мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте. Украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль с помощью радиоуправляемого заряда, когда по мосту будет проходить поезд с беженцами из ОРДЛО. Боевики якобы разминировали его путем подрыва на безопасном расстоянии.

Однако, российские журналисты выяснили, что видеоролик об обнаружении взрывного устройства в районе города Краснодона был записан в июне 2019 года. Это удалось установить, воспользовавшись сервисом по проверке метаданных Metadata2go.

Ранее Фокус собрал все фейковые сообщения СМИ РФ и "ЛДНР" за последнее время. Большинство из них касаются деятельности "украинских ДРГ", тема которых эксплуатируется РФ в качестве формального повода для атаки.

Напомним, штаб ООС призвал не верить фейкам российской пропаганды. Они заявили про это после того, как ряд пророссийских Telegram-каналов обвинили украинских военных в начале боевых действий.