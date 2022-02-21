Відео про мінування мосту на шляху евакуації біженців з ОРДЛО зняли у 2019 році

Журналісти викрили черговий фейк російської пропаганди. Заявивши про мінування мосту, яким переміщатимуться біженці з ОРДЛО, бойовики опублікували відео трирічної давності.

19 лютого окупаційна влада на територіях ОРДЛО повідомила про замінування мосту біля міста Краснодон Луганської області. Залізничним мостом нібито мав пройти потяг із біженцями з окупованих територій, який і планували підірвати українські диверсанти. Проте журналісти російського видання Znak з'ясували, що відео, яке опублікували бойовики на доказ своєї версії, зняли три роки тому.

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На ролику два бойовики підходять до машини марки "Жигулі", що знаходиться під залізничним мостом. Після цього автомобіль на жорсткій зчіпці за допомогою вантажівки відтягують із дороги. Потім йдуть кадри, зняті в темний час доби, й розібрати, що на них, неможливо. У темряві чути вибух.

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На сайті так званого "Міністерства державної безпеки" російської окупаційної адміністрації повідомили, що вона на трасі Луганськ-Ізварине під мостом знайшли покинутий автомобіль. У ньому була вибухівка приблизною потужністю близько 200 кг у тротиловому еквіваленті. Українські диверсанти планували підірвати автомобіль за допомогою радіокерованого заряду, коли мостом проходитиме потяг із біженцями з ОРДЛО. Бойовики нібито його розмінували, підірвавши на безпечній відстані.

Проте російські журналісти з'ясували, що відеоролик про виявлення вибухового пристрою в районі міста Краснодона записали в червні 2019 року. Це вдалося встановити, скориставшись сервісом перевірки метаданих Metadata2go.

Раніше Фокус зібрав усі фейкові повідомлення ЗМІ РФ та "ЛДНР" останнім часом. Більшість із них стосуються діяльності "українських ДРГ", тему яких експлуатує РФ як формальний привід для атаки.

Нагадаємо, штаб ООС закликав не вірити фейкам російської пропаганди. Вони заявили про це після того, як низка проросійських Telegram-каналів звинуватила українських військових в початку бойових дій.