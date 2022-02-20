Яка країна, така і casus belli. Як РФ шукає "українські ДРГ", а знаходить привід для атаки

Від спроби прориву фронту і до знищення "сплячого осередку диверсантів". Фокус зібрав усі останні повідомлення ЗМІ РФ та "ЛДНР", про "агресію України".

Минулої доби в інформаційному просторі окупованих територій ОРДЛО прозвучала низка заяв про знешкодження бойовиками українських диверсійних груп. Ці повідомлення відразу підхопили російські ЗМІ, розповівши, що українська сторона нібито планувала підриви об'єктів інфраструктури. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook дав оцінку російським фейкам, наголосивши, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Заяви про затримання українських диверсантів у так званому "ДНР" прозвучали синхронно з повідомленнями луганських бойовиків про атаку сил ЗСУ.

"Міністерство держбезпеки "ДНР" стверджує, що на території Донецька було блоковано "диверсійно-терористичну групу", яка планувала підриви електропідстанцій, газопроводів та фільтрувальних станцій", — повідомили в окупаційній адміністрації Донецька.

Водночас у Луганській області так звана "Народна міліція ЛНР" відзвітувала про відбиття атаки сил ЗСУ. Українські військові нібито намагалися захопити позиції бойовиків у районі населеного пункту Піонерське із форсуванням річки Сіверський Донець. При цьому в ході бойового зіткнення було знищено п'ять житлових будинків і постраждало мирне населення. Ці повідомлення відразу були підхоплені російськими ЗМІ, які звинуватили київську владу у злочинних діях.

Варто зазначити, що в штабі Операції об'єднаних сил не повідомлялося про проведення будь-яких наступальних чи диверсійних операцій. Оцінку чергової інформаційної атаки з використанням фейків дав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об'єктів", — повідомив офіцер.

Російські військові та спецслужби, на думку Залужного, готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб використати їх як привід для введення в Україну збройних сил під виглядом "миротворців". При цьому Головнокомандувач наголосив, що Залужний наголосив, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 19 лютого під Ростовом розірвався снаряд, який нібито прилетів із території України. Журналісти РФ стверджували, що це сталося на території Тарасівського району Ростовської області, звідки до кордону з Україною всього один кілометр. Після цього Головне управління Слідчого комітету Російської Федерації звинуватило на адресу українських військовослужбовців в обстріл території Ростовської області, а депутат Держдуми Віктор Соболєв закликав російську владу ввести війська на Донбас і "захистити" жителів ОРДЛО.

Раніше, ввечері 18 лютого в окупованому Луганську пролунали вибухи на газопроводі та на заправці. Причини вибуху наразі невідомі. Перед цим у Донецьку вибухнув автомобіль, який належав начальнику "народної міліції" "ДНР" Денису Синенкову.