У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух: подробиці та кадри з місця НП

На парковці біля урядової будівлі вибухнув автомобіль, який належав начальнику "народної міліції "ДНР" Денису Синенкову.

У п'ятницю, 18 лютого, у центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Про це повідомляє "РІА Новини".

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За непідтвердженими даними, вибух у Донецьку прогримів за кілька десятків метрів від будівлі уряду "ДНР".

[ + – ] У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух

Подібну інформацію оприлюднює російський Telegram-канал Baza. Журналісти, посилаючись на слова очевидців, повідомляють, що в окупованому Донецьку було чутно серію вибухів — у центрі міста біля урядової будівлі, а також у передмісті на південно-західному напрямку.

У Telegram-спільноті "Типовий Донецьк" опублікували ще одне фото з місця НП. Відомо, що на паркуванні біля будівлі "Будинку уряду" вибухнув автомобіль. На місце події, як стверджують у спільноті, уже виїхали працівники МНС.

[ + – ] У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух

[ + – ] Прогримів потужний вибух у Донецьку

Пізніше у соціальних мережах опублікували ще одне відео з місця, де пролунав вибух у Донецьку. Зважаючи на кадри, на парковці біля урядової будівлі "ДНР" вибухнув автомобіль "УАЗ".

[ + – ] 18 лютого прогримів потужний вибух у Донецьку

Голова "народної міліції "ДНР" Денис Синенков у коментарі російському "Інтерфаксу" повідомив, що в центрі Донецька вибухнув його автомобіль "УАЗ-469", а він у результаті вибуху не постраждав.

[ + – ] У центрі Донецька вибухнув автомобіль начальника "народної міліції ДНР" Дениса Синенкова

Нагадаємо, 18 лютого голови окупаційних "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію мирного населення до Росії через можливий "наступ ЗСУ". У ході звернення Денис Пушилін та Леонід Пасічник пояснювали своє рішення тим, що Київ намагатиметься силою звільнити Донбас.

Увечері 18 лютого в окупованому Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони. Сигнали повітряної тривоги в районах міста пролунали після того, як окупаційна влада оголосила про масову евакуацію мирного населення до Росії.