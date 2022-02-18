Глава "ДНР" Пушилін оголосив про масову евакуацію населення в Росію (відео)

У ході звернення ватажок терористів звинуватив президента України в готовності "захопити Донбас" і заявив про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

18 лютого уряд самопроголошеної "ДНР" заявив про масову евакуацію населення в РФ "через загрозу військового наступу української сторони". Звернення ватажка російських проксі Дениса Пушиліна опублікували на сайті ДНР.

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Пушилін заявив, що президент України Зеленський найближчим часом віддасть наказ "вторгнутися на територію "ДРН" і "ЛНР". За його словами, насамперед евакуюють жінок, дітей і людей похилого віку.

"Збройні сили противника перебувають у бойових порядках і готові до силового захоплення Донбасу. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом накаже військовим перейти в наступ і реалізувати план вторгнення на територію "ДНР" і "ЛНР". При обстрілах противника населених пунктів республіки можуть наражатися загрозі життя та здоров'я наших громадян.Тому із сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед, евакуації підлягають жінки та діти і люди похилого віку. Тимчасовий виїзд збереже життя та здоров'я вам і вашим близьким. У Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови", — заявив у своєму зверненні голова невизнаної ДНР Пушилін.

[ + – ] Заява Пушиліна про евакуацію мешканців "ДНР"

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, в ОРДЛО почали говорити про евакуацію цивільного населення ще 17 лютого. Генерал-лейтенант запевнив, що українська армія не проводитиме наступальних операцій.

Нагадаємо, російські війська продовжують рухатися до українських кордонів. У Білгороді помітили ешелон із військовою технікою та вантажівками, а в Курській області — кілька тягачів із танками. Міністр оборони Резніков попросив жителів ОРДЛО не вірити фейкам про наступ ЗСУ, адже Україна не збирається вчиняти наступальних дій на Донбасі.