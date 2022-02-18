Російські військові колони продовжують рух до українських кордонів (відео)

У прикордонних з Україною областях користувачі соцмереж фіксують тягачі з танками, БТР і САУ. Деяка техніка рухається своїм ходом.

У різних частинах прикордонних з Україною областях користувачі соціальних мереж продовжують фіксувати перекидання російських військ. Ешелони та колони техніки зафіксовані у Білгородській та Курській області. Про це повідомляє блогер IgorGirkin у Твіттері, який відстежує пересування військ РФ.

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У Білгороді, що межує з Харківською областю, було помічено ешелон військової техніки, на якому були вантажівки, кілька пасажирських вагонів та інша техніка, зокрема інженерна.

[ + – ] Ешелон із військовою технікою у Білгороді

В іншій частині міста на трасі було знято колону з БТР-82А й іншими військовими вантажівками.

[ + – ] Колона техніки

[ + – ] Колона з БТР та військовими вантажівками Фото: скриншот

Також українському виданню "Телеграф" передали відео з російською військовою технікою, яка рухається у бік України. Стверджується, що воно було зняте за 15 км від кордону в Курській області. У Держприкордонслужбі заявили, що так Росія чинить додатковий тиск на Україну. Ситуація контролюється, а ворог не перетинав лінію кордону.

У Курській області зафіксовано кілька тягачів із танками. Варто зазначити, що в мережі стало більше відео з тягачами або технікою, яка пересувається своїм ходом. Раніше було більше фактів перекидання потягів.

Нагадаємо, РФ розмістила біля кордонів із Харківською областю три бази з бойовими гелікоптерами. Глава МЗС РФ Сергій Лавров закликав західних колег поводитися за "поняттями".