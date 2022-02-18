"Пацан сказав — пацан зробив": Лавров закликав західних колег поводитися за "поняттями"

За словами російського глави МЗС, слова західних дипломатів "нічого не варті", тому Москва наполягатиме на наданні НАТО письмових гарантій безпеки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва наполягатиме на наданні НАТО письмових гарантій безпеки. Глава МЗС звернув увагу на чесність із боку західних партнерів, закликавши їх до дотримання "понять" жаргонною фразою — "пацан сказав — пацан зробив", ідеться в тексті стенограми, опублікованої МЗС Росії.

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Лавров сказав, що "натівським" колегам не вдасться уникнути розмови про раніше підписані угоди, і вони не зможуть вибірково трактувати вироблену концепцію неподільної безпеки в європейському регіоні.

При цьому глава МЗС у контексті заяв Заходу про оборонний формат Північноатлантичного альянсу згадав ситуацію навколо Югославії й Іраку. Лавров сказав, що пробірка в руках колишнього держсекретаря США Коліна Павелла, яка містила зубний порошок, стала приводом вторгнутися в Ірак і "розвалити його".

Виходячи з цього, російська сторона закликає до чесного двостороннього діалогу, проте не може задовольнитись лише обіцянками.

"Тим більше, що письмові зобов'язання глав держав і урядів, які вимагають від натівців враховувати наші інтереси повною мірою... виявляється, нічого не варті. Так справа не піде", — зазначив Лавров.

На закінчення міністр сказав, що усні гарантії на міжнародному рівні повинні дотримуватися.

"Не хочу звертатися до жаргону, але в нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися й на міжнародному рівні", — резюмував Лавров.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у плануванні "маленької війни" в Україні. За його словами, керівництво НАТО може спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити в цьому Кремль для того, щоб запровадити нові санкції.

Сергій Лавров заявив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за рівнем пропаганди "перевершив" головного ідеолога Третього рейху Йозефа Геббельса. Таке порівняння прозвучало після заяви Кулеби про те, що українська сторона не піде на прямі переговори з представниками ЛДНР.