Захід планує "маленьку війну" в Україні, — Лавров (відео)

Голова російського МЗС вважає, що керівництво західних країн "накачує" Україну озброєнням. На його думку, наша країна вже одержала зброї на $2,5 млрд.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров припустив, що саме країни Заходу можуть спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у цьому Кремль. Про це він заявив в ефірі програми "Соловйов Live".

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"Це хамство — виступати з тих позицій, які займають Захід і НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звичайно. Ми на своїй території", — заявив Лавров в інтерв'ю журналісту Володимиру Соловйову.

Російський міністр вважає, що керівництво західних країн "накачує" Україну озброєннями. За його оцінками, починаючи з 2014 року, Київ отримав від Заходу боєприпасів і систем, у т.ч. ударних, на суму 2,5 млрд. доларів.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війну, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоби придушувати наші конкурентні здібності", — заявив Лавров.

На його думку, Євросоюз закликає запровадити превентивні санкції проти РФ, які можуть бути зняті, якщо повномасштабного конфлікту в Україні вдасться уникнути: "це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме".

Також Лавров назвав НАТО геополітичним проектом із освоєння земель, які виявилися безгоспними після зникнення Варшавського договору та розпаду СРСР. Дипломат заявляє, що Росія не може залишатись байдужою, коли НАТО "замахнулися на поріг нашого будинку".

За його словами, Росія не висуває ультиматумів, проте обговорення гарантій безпеки не можна вести нескінченно.

У свою чергу Володимир Соловйов — інтерв'юер Лаврова — процитував Майкла Макфола, колишнього американського посла в РФ. Він перерахував вимоги, які Захід пред'являє Росії.

Причому в цій непрямій цитаті повернення Криму згадувалося через кому з виведенням військ з Донбасу, тобто російський пропагандист як би і неформально визнає, що війська РФ все ж таки присутні на Сході України.

"Різноманітні люди, які ще нещодавно були у владі, типу Мак-Фола, який, щоправда, переплутав: його призначили послом у РФ, а він був послом на "Эхо Москвы"... Звідси й така неефективність його діяльності. Він каже, що взагалі треба вимагати, щоб Росія повернула Крим, забралася з Донбасу… ну, умовно кажучи, Навального на царювання, і країну – поділити”.

Тобто "забратися" російським військам із Донбасу рівносильно поділу РФ. При цьому офіційна позиція РФ все ж таки зводиться до того, що "їх там немає".

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти підрахували зразкову чисельність військ РФ на Донбасі. 2019 року Росія поставила в окуповані території Донецької та Луганської областей тисячі тонн продуктів для військовослужбовців. Ці поставки були пов'язані з хабарництвом. В тексті рішення суду Ростова-на-Дону кілька разів згадувалося про постачання товарів з РФ для російських військ. Повідомлялося про обсяг продовольства, який отримують російські військові на Донбасі.

Журналісти підрахували, що якщо розділити 92 тонни продуктів, які РФ щодня постачає на Донбас, на вагу одного армійського пайку (3,5 кг), вийде, що на Сході України дислоковано щонайменше 26 тис. російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що президент Чечні Рамзан Кадиров під час нещодавньої прес-конференції заявив, що "приєднав" би Україну до своєї республіки, якби він був президентом РФ. Кадиров говорить про готовність направити військових із Чечні до України.