"Виконаємо наказ без проблем": голова Чечні Кадиров про вторгнення РФ в Україну

Кадиров заявив, що Росія "не дозволить себе ображати" і не потрібно турбуватися про майбутнє держави-агресора, доки ним керує Володимир Путін. Щодо України — Кадиров "її б приєднав".

Глава Чечні (суб'єкт Російської Федерації) Рамзан Кадиров заявив, що він "приєднав" би Україну до своєї республіки, якби керував російською державою". Також він висловив готовність надіслати чеченських військових для здійснення військової агресії проти України. Про це він заявив на прес-конференції у неділю, 26 грудня.

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"Українське проблемне питання — це не рівень президента країни, це мій рівень. Якби мені доручили питання. (я б) або приєднав Україну до Чеченської республіки, або давно б забрав ", — сказав глава Чеченської республіки.

Політик висловив упевненість у тому, що якщо президент України Володимир Зеленський і його команда "поводитимуться так", то РФ буде змушена "приєднати Україну".

"Українці — наш народ, це наша територія. Це моя думка. Після Криму треба було забрати Київ. Якщо буде Київ, то для західних країн він буде місцем, щоб боротися за територію", — сказав Кадиров.

Також глава Чеченської республіки заявив, що чеченські військові "готові виїхати" в Україну та "виконати наказ без проблем", не уточнивши, який саме наказ він має на увазі.

"Наш президент дивиться набагато далі, ніж ми, всі інші", — резюмував Кадиров.

Нагадаємо, нещодавно агентство Reuters опублікувало нові зображення скупчення військ РФ біля кордонів України та в окупованому Росією Криму.

Раніше Фокус розповідав, як Кадиров звинуватив російські ЗМІ у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.