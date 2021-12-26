"Выполним приказ без проблем": глава Чечни Кадыров о вторжении РФ в Украину

Кадыров заявил, что Россия "не позволит себя обижать" и не нужно беспокоиться о будущем государства-агрессора, пока им руководит Владимир Путин. Что касается Украины — Кадыров "ее бы присоединил".

Глава Чечни (субъект Российской Федерации) Рамзан Кадыров заявил, что он "присоединил" бы Украину к своей республике, если бы руководил российским государством. Также он выразил готовность послать чеченских военных для совершения военной агрессии против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 26 декабря.

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"Украинский проблемный вопрос — это не уровень президента страны, это мой уровень. Если бы мне поручили вопрос. (я бы) или присоединил Украину к Чеченской республике, или бы давно забрал", — сказал глава Чеченской республики.

Политик выразил уверенность в том, что если президент Украины Владимир Зеленский и его команда "будут так себя вести", то РФ будет вынуждена "присоединить Украину".

"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение. После Крыма надо было забрать Киев. Если будет существовать Киев, то для западных стран он будет местом, чтобы бороться за территорию", — сказал Кадыров.

Также глава Чеченской республики заявил, что чеченские военные "готовы выехать" в Украину и "выполнить приказ без проблем", не уточнив, какой именно приказ он имеет в виду.

"Наш президент смотрит намного дальше, чем мы, все остальные", — резюмировал Кадыров.

Напомним, недавно агентство Reuters опубликовало новые изображения скопления войск РФ у границ Украины и в оккупированном Россией Крыму.

Ранее Фокус рассказывал, как Кадыров обвинил российские СМИ зв разжигании межнациональной розни.