"Мы не приезжие". Кадыров обвинил российские СМИ в разжигании межнациональной розни

В одном из районов Москвы группа людей, как сообщалось, "кавказской национальности" напали на мужчину с сыном. Этот скандал — последний из серии подобных эпизодов — заставил высказаться главу Чечни. Кадыров не забыл упомянуть и гигантские долги за электричество и газ в северокавказском регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян и российские СМИ за неправильное, по его мнению, освещение нападения в Новой Москве. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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Что стало причиной для критики

4 ноября в Новой Москве группа людей напали на мужчину с ребенком. Как позднее указали в МВД РФ, было задержано четверо человек. Трое оказались уроженцами Азербайджана, которые получили гражданство РФ. А четвертый был из Казахстана. Они избили отца ребенка и дали пощечину самому сыну. Потасовка началась еще в магазине, а продолжилась на улице.

В российских СМИ растиражировали новость с заголовками о том, что все нападающие — кавказцы. А главный редактор телеканала RT Симоньян возмутилась поведением задержанных, заявив, что они неправильно ведут себя в гостях.

"Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин", — написала Симоньян в Телеграме.

Сперва в полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Это вызвало негодование в российском обществе. Во многих телеграм-каналах писали о том, что у нападающих нужно забрать российское гражданство. Это уже не первый случай нападений, поэтому стоит дать более строгий ответ. В частности об этом пишут в телеграм-канале "Многонационал".

Поэтому после резонанса в обществе, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Реакция Кадырова на публикацию Симоньян и СМИ

Рамзан Кадыров заявил, что такое ощущение, словно есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. При этом национальность преступников из других регионов не называют. Поэтому Кадыров призвал обратить на это внимание спецслужбы.

Отдельно он упомянул в своей публикации Маргариту Симоньян, посоветовав ей проверять информацию прежде чем ее публиковать, и пиариться на свежем событии. Кадыров заявил, что все жители Северного Кавказа — это жители России, а не приезжие.

Упомянул глава Чечни и упреки политологов в том, что в республике есть проблемы с оплатой коммунальных услуг. По его словам, нужно сперва разобраться в политическом устройстве, чтобы понимать, кто отвечает за сбор оплаты.

При этом согласно данным "Газпрома", Северный Кавказ, куда входит и Чечня, задолжал уже 99,2 млрд рублей за газ. Это на 6,7 млрд больше, чем в 2020 году. Общий долг по стране — 178,4 млрд рублей. А задолженность по электричеству составляет 4,75 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — это задолженность в частном секторе. Долги предприятий ЖКХ составляют свыше 2,2 млрд рублей.

Напомним, советник Кадырова назвал запрещенных в РФ талибов "красавчиками", но позднее удалил пост из Инстаграма.