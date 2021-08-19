У Кадырова назвали запрещенных в РФ талибов "красавчиками"

Спустя некоторое время советник главы Чечни — Адам Шахидов — свой пост удалил, но пользователи Instagram все же успели его прочесть. В комментариях стали задавать вопросы.

Представители радикального исламистского движения "Талибан" — красавчики. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Instagram советник главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Шахидов, передает Lenta.ru.

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Мужчина призвал подписчиков с пониманием относиться к позиции ахлю-сунна — одного из течений ислама, а на вопрос пользователя о том, являются ли талибы "красавчиками", тот ответил: "Матуридиты-ханафиты (талибы, как и большая часть афганцев, придерживаются этого течения, — Фокус) всегда красавчики", — ответил советник.

Спустя некоторое время Шахидов свой ответ удалил, но пользователи социальной сети все же успели прочитать его.

На вопрос одного из них о том, почему был удален комментарий про талибов, советник Кадырова ответил, что причина в удалении вопроса, на который он тем сообщением отвечал.

"Я ничего не удалил. Наверное, кто задал вопрос, — тот и удалил, и мой ответ был мудрым — я поддержал матуридтов и ханафитов. Вам, провокаторам, не понять мою мудрость, и если талибы докажут, что они анти-салафиты и что они против ваххабитов-экстремистов, то их тоже подержу, потому это наш путь", — заявил мужчина.

Фото: Скриншот

После того как девушка указала на то, что движение "Талибан" признано в России террористическим, советник главы Чечни подчеркнул, что в стране их "приняли гостями" и "не считают угрозой".

До этого спецпредставитель РФ по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что Москва имеет хорошие отношения как с теперь уже предыдущим афганским правительством, так и с "Талибаном", хотя последний и признан в стране террористической организацией. Представители России уже запланировали встречи с талибами в столице Катара, а в дальнейшем допускают углубление сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Афганистане талибы начали убивать женщин. В провинции Тахар девушку убили за то, что она была без паранджи, а в Фарьябе боевики убили многодетную мать за отказ готовить им еду.