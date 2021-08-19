У Кадирова назвали заборонених в РФ талібів "красенями"

Через деякий час радник глави Чечні — Адам Шахідов — свій пост видалив, але користувачі Instagram все ж встигли його прочитати. У коментарях почали ставити питання.

Представники радикального ісламістського руху "Талібан" — красені. Таку думку висловив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram радник глави Чечні Рамзана Кадирова — Адам Шахідов, передає Lenta.ru.

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Чоловік закликав підписників з розумінням ставитися до позиції ахлю-сунна — однієї з течій ісламу, а на питання користувача про те, чи є таліби "красенями", той відповів: "Матурідіти-ханафіти (таліби, як і велика частина афганців, які дотримуються цієї течії, — Фокус) завжди красені", — відповів радник.

Через деякий час Шахідів свою відповідь видалив, але користувачі соціальної мережі все ж встигли прочитати її.

На питання одного з них про те, чому був видалений коментар про талібів, радник Кадирова відповів, що причина у видаленні питання, на яке він тим повідомленням відповідав.

"Я нічого не видалив. Напевно, хто ставив питання, — той і видалив, і моя відповідь була мудрою — я підтримав матурідтів і ханафітів. Вам, провокаторам, не зрозуміти мою мудрість, і якщо таліби доведуть, що вони анти-салафіти і що вони проти ваххабітів-екстремістів, то їх теж підтримаю, тому це наш шлях", — заявив чоловік.

Фото: Скриншот

Після того як дівчина вказала на те, що рух "Талібан" визнаний в Росії терористичним, радник глави Чечні підкреслив, що в країні їх "взяли гостями" і "не вважають загрозою".

До цього спецпредставник РФ по Афганістану Замір Кабулов заявляв, що Москва має хороші відносини як з тепер уже попереднім афганським урядом, так і з "Талібаном", хоча останній і визнаний в країні терористичною організацією. Представники Росії вже запланували зустрічі з талібами в столиці Катару, а у майбутньому допускають поглиблення співпраці.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби почали вбивати жінок. У провінції Тахар дівчину вбили за те, що вона була без паранджі, а у Фарьябі бойовики вбили багатодітну матір за відмову готувати їм їжу.