В Афганістані таліби почали вбивати жінок (фото), — ЗМІ

У провінції Фар'яб бойовики вбили багатодітну матір за відмову готувати їжу, а в провінції Тахар за те, що жінка була без паранджі.

Незважаючи на те, що радикальна організація "Талібан" після захоплення влади в Афганістані пообіцяла поважати права жінок, у провінції Тахар бойовики цього угруповання застрелили жінку після того, як вона вийшла на вулицю без паранджі, повідомляє Fox News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На знімку показана жінка в районі Талокан (провінція Тахар), яка лежить у калюжі крові, навколо нещасної — її родичі. Стверджується, що таліби застрелили жінку за те, що вона без паранджі вийшла на люди.

[ + – ] убита жінка

Також повідомляється, що в Кабулі озброєні бойовики патрулюють на автомобілях житлові райони в пошуках активістів і державних службовців.

CNN пише, що таліби вбили жінку в провінції Фар'яб за те, що вона відмовилася годувати 15 бойовиків, пославшись на те, що у неї немає їжі.

12 липня Наджі була вдома зі своїми чотирма дітьми в маленькому селі на півночі Афганістану, коли таліби постукали в їхні двері.

Дочка Наджі, 25-річна Маніже, знала, що бойовики прийдуть: її мати повідомила їй, що вони робили те ж саме в попередні три дні, вимагаючи готування їжі для 15 талібів.

"Моя мама сказала їм: "Я бідна, як я можу приготувати це для вас?" Таліби почали її бити. Моя мати втратила свідомість, і вони побили її своїми автоматами", — розповіла Маніже.

Дівчина крикнула бойовикам, щоб ті зупинилися, у відповідь бойовики кинули гранату в сусідню кімнату і втекли після того, як приміщення охопила пожежа. Пізніше мати чотирьох дітей померла від побоїв.

Раніше офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід розповів про подальші плани радикальної організації в Афганістані. За його словами, жінки будуть можливість працювати, отримувати освіту, але все це буде в межах шаріату.

При цьому, журналісти зняли в Кабулі невелику групу жінок, які прийшли до палацу президента вимагати у талібів прав на освіту, роботу й участь у політичному житті Афганістану.

Також повідомлялося, що після приходу талібів вулиці Кабула практично не змінили свій вигляд, проте на них майже немає жінок.