Перший протест при талібах: жінки вийшли на вулиці Кабула захищати свої права (відео)

Журналісти зняли невелику групу місцевих жінок, які не побоялися вимагати в талібів прав на освіту, роботу та участь у політичному житті країни

З 15 серпня таліби повністю контролюють усю територію Афганістану і столицю Кабул зокрема. І хоч вони запевняють, що нічого для місцевих жителів не зміниться, жінки, які з 2001 року встигли здобути освіту і знайти роботу, їм не вірять. Журналістам вдалося зняти на вулицях Кабула групу жінок, які вийшли відстоювати свої права. Про це пише Річард Енгель, журналіст телеканалу NBC.

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"Робота, освіта та участь у політичному житті — право кожної жінки", — написано на плакатах, які учасниці мітингу тримають у руках.

Місцеві написали, що мітинг відбувається в районі Вазір Акбар Хан, де розташовуються більшість державних установ, Президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де тільки недавно дозволили навчання дівчаток.

Раніше представник "Талібану" Шейх Абдулхамід Хамасі зустрівся з жінками-медпрацівниками і запевнив їх, що вони можуть і далі вільно працювати, а "Талібан" організовувати їм безпеку.

Також в ефірі каналу TOLO News ведуча Бехешті Арганда взяла інтерв'ю в Мавлаві Абдулхак Хемад, представника ЗМІ талібів. У ході інтерв'ю Мавлаві запевнив, що "Талібан" "тут для того, щоб їх захистити, а не вбивати". Багато хто визнав це хорошим знаком, адже раніше появи таліби за одним столом з жінкою, чиє обличчя відкрите, було б неможливим.

Втім, за період з 1996 по 2001 рр., коли Афганістан був під контролем талібів, жінкам забороняли з'являтися на вулицях без супроводу чоловіків, відкривати обличчя, фарбуватися і працювати.

Повернення до цих жорстоких правил побоюються афганські правозахисниці, студентки та інші жінки, які тільки почали контролювати своє життя.

І наразі багато жінок зазначають, що ситуація в Кабулі змінилася і вже зараз вийти на вулицю без паранджі здається поганою ідеєю. Так, журналістка CNN Клариса Уорд, щоб включитися в ефір з вулиці Кабула, була змушена прикрити волосся.

А журналістка Ліза Карімі розповіла, що на вулицях стало мало жінок і зараз, навіть виходячи за продуктами, вона відчуває себе незатишно.

"Змінилося те, що жінки одягнені вже по-іншому — у них вже і хіджаб. Чоловіки теж одягнені вже по-іншому. Сьогодні я на хвилини три вийшла на вулицю, і мені недобре відчувалося, я так не відчувала себе в безпеці, тому що жінок навколо було дуже мало, я їх не бачила практично. Я швидко назад повернулася додому, тому що, звичайно ж, ситуація ще дуже невідома, ти просто не знаєш, що тобі можна, що тобі не можна робити, де можна ходити. Хоча самі таліби неодноразово говорили, що "ви перебуваєте в безпеці, там боятися нічого не треба, можете вийти на вулицю", — зазначила Карімі.