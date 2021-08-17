Первый протест при талибах: в Кабуле женщины вышли защищать свои права (видео)

Журналисты сняли небольшую группу женщин, пришедших к президентскому дворцу требовать у талибов прав на образование, работу и участие в политической жизни страны.

С 15 августа талибы полностью контролируют всю территорию Афганистана и столицу Кабул в том числе. И хоть они заверяют, что ничего для местных жителей не изменится, женщины, которые с 2001 года успели получить образование и найти работу, им не верят. Журналистам удалось снять на улицах Кабула группу женщин, которые вышли отстаивать свои права. Об этом пишет Ричард Энгель, журналист телеканала NBC.

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"Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины", — написано на плакатах, которые участницы митинга держат в руках.

Местные написали, что митинг происходит в районе Вазир Акбар Хан, где располагаются большинство государственных учреждений, Президентский дворец, немецко-афганская средняя школа Амани, которую неоднократно посещала Ангела Меркель и где только недавно разрешили обучение девочек.

Ранее представитель "Талибана" Шейх Абдулхамид Хамаси встретился с женщинами-медработниками и заверил их, что они могут и дальше свободно работать, а "Талибан" обеспечит им безопасность.

Также в эфире канала TOLO News ведущая Бехешта Арганд взяла интервью у Мавлави Абдулхака Хемади, представителя СМИ талибов. В ходе интервью Мавлави заверил, что "Талибан" "здесь для того, чтобы их защитить, а не убивать". Многие сочли это хорошим знаком, ведь ранее появления талиба за одним столом с женщиной, чье лицо открыто, было бы невозможным.

Впрочем, за период с 1996 по 2001 гг., когда Афганистан был под контролем талибов, женщинам запрещали появляться на улицах без сопровождения мужчин, открывать лица, краситься и работать.

Возвращения к этим жестоким правилам опасаются афганские правозащитницы, студентки и прочие женщины, которые только начали контролировать свою жизнь.

И сейчас многие женщины отмечают, что ситуация в Кабуле изменилась и уже сейчас выйти на улицу без паранджи кажется плохой идеей. Так, журналистка CNN Клариса Уорд, чтобы включиться в эфир с улицы Кабула, была вынуждена прикрыть волосы.

А журналистка Лиза Карими рассказала, что на улицах стало мало женщин и сейчас, даже выходя за продуктами, она чувствует себя неуютно.

"Изменилось то, что женщины одеты уже по-другому – у них уже и хиджаб. Мужчины тоже одеты уже по-другому. Сегодня я на минуты три вышла на улицу, и мне нехорошо чувствовалось, я так не чувствовала себя в безопасности, потому что женщин вокруг было очень мало, я их не видела практически.Я быстро обратно вернулась домой, потому что, конечно же, ситуация еще очень неизвестная, ты просто не знаешь, что тебе можно, что тебе нельзя делать, где можно ходить. Хотя сами талибы неоднократно говорили, что "вы находитесь в безопасности, там бояться ничего не надо, можете выйти на улицу", — отметила Карими.