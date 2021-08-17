Шаг в правильном направлении? Представитель талибов впервые появился в эфире вместе с женщиной

Появление представителя "Талибана" за одним столом с женщиной, чье лицо не закрыто, многие посчитали хорошим знаком, ведь, напомним, при режиме талибов с 1996 по 2001 гг. девочкам с восьми лет запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчины.

На афганском телевидении произошел беспрецедентный случай: в эфире канала TOLO News ведущая Бехешта Арганд взяла интервью у Мавлави Абдулхака Хемади, представителя СМИ талибов о ситуации в Кабуле и обысках домов в городе. Запись эфира уже появилась в Сети.

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Беседа длилась около 17 минут и в ее ходе выяснилось, что талибы сейчас полностью контролируют ситуацию в Кабуле и в Афганистане. Мулла Мухаммед Якуб, сын основателя "Талибана" муллы Омара, который контролирует военные операции движения, уже заявил, что никто не имеет права входить в чужой дом и забирать его имущество.

Мавлави отметил, что мулла Якуб самый уважаемый человек в "Талибане" и если он так сказал, то это будет исполнено. По словам Мавлави, за последние 2-3 дня в Кабуле не было погибших. До того, как они заняли город, здесь были случаи мародерства, но теперь все в порядке.

"Афганцам не о чем беспокоится. Они свободны в передвижениях по стране круглосуточно", — заявил Мавлави.

Он также сказал, что "Талибан" настаивает на том, чтобы все госслужащие вернулись к своей работе: даже полицейские, силы безопасности и военные. Он отметил, что "Талибан" поклялся никого не убивать, даже тех, кто "как мы знаем, убивали наших детей несколько месяцев назад".

И Мавлави прокомментировал ситуацию, что сейчас наблюдается в аэропорту Кабула, там, напомним, люди с риском для жизни штурмуют отлетающие самолеты, пытаясь попасть на борт.

"Стыдно видеть, как некоторые афганцы убегают от нас и уходят к американцам, чтобы те увезли их в США. Это стало причиной многих смертей. Они должны перестать бояться, ведь мы здесь для того, чтобы их защитить, а не убивать", — заявил Мавлави.

Также он заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани сбежал на четырех автомобилях, забитых деньгами и что он был вором. Тут Мавлави упомянул сумму в 65 миллионов, но неясно это была сумма в долларах, или же в афгани. По его словам, 45 миллионов Ашраф забрать не успел.

"Ашраф был вором. И хоть ранее Афганистан был коррумпированной страной, теперь все изменится и он станет страной, где закон одинаков для всех", — резюмировал Мавлави, упомянув, что официальный представитель талибов Забихулла Муджахед сейчас находится в Кабуле и позже даст пресс-конференцию.

[ + – ] Ведущая Бехешта Арганд

[ + – ] Мавлави Абдулхак Хемади - преставитель "Талибана"

Появление представителя "Талибана" за одним столом с женщиной, чье лицо не закрыто, многие посчитали хорошим знаком, ведь, напомним, при режиме талибов с 1996 по 2001 гг. девочкам с восьми лет запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчины. Женщинам не позволялось входить в любой контакт с мужчиной, если это не муж или родственник. Не разрешалось носить обувь на каблуках, красить лицо и ногти, нельзя было громко разговаривать, появляться на балконах, выступать на радио и телевидении.

Афганские женщины были обязаны носить паранджу, так как, по утверждению талибов, открытое лицо женщины может ввести мужчину в порок, даже если он "морально чист".

Именно возвращения к этим жестоким правилам опасаются афганские правозащитницы, студентки и прочие женщины, которые только начали контролировать свою жизнь.