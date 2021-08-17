Крок у правильному напрямку? Представник талібів вперше з'явився в ефірі разом із жінкою

Поява представника "Талібану" за одним столом з жінкою, чиє обличчя не закрите, багато хто вважав хорошим знаком, адже, нагадаємо, за режиму талібів із 1996 по 2001 рр. дівчаткам із восьми років заборонялося з'являтися на вулиці без супроводу чоловіка.

На афганському телебаченні стався безпрецедентний випадок: в ефірі каналу TOLO News ведуча Бехешті Арганда взяла інтерв'ю у Мавлаві Абдулхак Хемада, представника ЗМІ талібів, про ситуацію в Кабулі й обшуки будинків у місті. Запис ефіру вже з'явилася в мережі.

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Бесіда тривала близько 17 хвилин, і в її ході з'ясувалося, що таліби зараз повністю контролюють ситуацію в Кабулі й Афганістані. Мулла Мухаммед Якуб, син засновника "Талібану" мулли Омара, який контролює військові операції руху, вже заявив, що ніхто не має права входити в чужий будинок і забирати його майно.

Мавлаві зазначив, що мулла Якуб найповажніший чоловік у "Талібані" і якщо він так сказав, то це буде виконано. За словами Мавлаві, за останні 2-3 дні в Кабулі не було загиблих. До того, як вони зайняли місто, тут були випадки мародерства, але тепер все в порядку.

"Афганцям нема про що турбуватися. Вони вільні в пересуванні по країні цілодобово", — заявив Мавлаві.

Він також сказав, що "Талібан" наполягає на тому, щоб усі держслужбовці повернулися до своєї роботи: навіть поліцейські, сили безпеки та військові. Він зазначив, що "Талібан" поклявся нікого не вбивати, навіть тих, хто "як ми знаємо, вбивали наших дітей кілька місяців тому".

І Мавлаві прокоментував ситуацію, яка зараз спостерігається в аеропорту Кабула. Там, нагадаємо, люди з ризиком для життя штурмують літаки, які відлітають, намагаючись потрапити на борт.

"Соромно бачити, як деякі афганці тікають від нас і йдуть до американців, щоб ті відвезли їх у США. Це стало причиною багатьох смертей. Вони повинні перестати боятися, адже ми тут для того, щоб їх захистити, а не вбивати", — заявив Мавлаві.

Також він заявив, що президент Афганістану Ашраф Гані втік на чотирьох автомобілях, забитих грошима і що він був злодієм. Тут Мавлаві згадав суму в 65 мільйонів, але неясно — це була сума в доларах або ж в афгані. За його словами, 45 мільйонів Ашраф забрати не встиг.

"Ашраф був злодієм. І хоч раніше Афганістан був корумпованою країною, тепер усе зміниться, і він стане країною, де закон однаковий для всіх", — резюмував Мавлаві, згадавши, що офіційний представник талібів Забіхулла Муджахед зараз перебуває в Кабулі та пізніше дасть пресконференцію .

[ + – ] Ведуча Бехешті Арганда

[ + – ] Мавлаві Абдулхак Хемад — преставників "Талібану"

Поява представника "Талібану" за одним столом з жінкою, чиє обличчя не закрите, багато хто вважає хорошим знаком, адже, нагадаємо, за режиму талібів із 1996 по 2001 рр. дівчаткам із восьми років заборонялося з'являтися на вулиці без супроводу чоловіка. Жінкам не дозволялося будь-як контактувати з чоловіками, якщо це не її чоловік або родич. Також не дозволялося носити взуття на підборах, фарбувати обличчя та нігті, не можна було голосно розмовляти, з'являтися на балконах, виступати на радіо та телебаченні.

Афганські жінки були зобов'язані носити паранджу, оскільки, за твердженням талібів, відкрите обличчя жінки може ввести чоловіка в порок, навіть якщо він "морально чистий".

Саме повернення до цих жорстоких правил побоюються афганські правозахисниці, студентки та інші жінки, які тільки почали контролювати своє життя.