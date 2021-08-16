Афганістан — країна не для жінок: студентки, вчительки і правозахисниці побоюються за своє життя

З приходом талібів країна, ймовірно, повернеться до середньовічних норм поведінки, коли жінкам не дозволено знімати паранджу, а за найменшу провину їм загрожує смерть.

Після того, як в неділю бойовики руху "Талібан" оголосили про те, що взяли під контроль всю територію Афганістану та перекрили всі наземні кордони, місцеві жінки в жаху очікують повернення бузувірських законів, за якими їм заборонено здобувати освіту, виходити з дому без паранджі, водити машину і в принципі виконувати будь-яку роль, крім дружини, або наложниці. Про це пише Daily Mail.

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У Кабулі вже помітили робочих, які зафарбовують зображення жінок на плакатах.

[ + – ] Чоловік зафарбовує в Кабулі плакати із зображеннями жінок Фото: Twitter Nangyalai Tanai

Крім цього, в мережі був опублікований ролик, в якому молода дівчина, плачучи, каже, що тепер її життя в небезпеці.

"Ми не беремося до уваги, тому що народилися в Афганістані. Ми приречені, про нас ніхто не подбає", — говорить дівчина, чиє ім'я невідоме, в короткому відеозаписі.

Правозахисниця Каміла Садки, яка народилася і виросла в Афганістані, каже, що зараз планує повернутися до Великобританії, де живе її сім'я, і громадянство якої вона отримала ще в 2007 році.

Жінка народилася при режимі талібів, здобула освіту таємно, тому що дівчаткам після восьми років було заборонено відвідувати школу, й організувала у себе в будинку школу шиття для жінок. Про неї був написаний роман "Кравчиня Хаїр Хана", який пізніше став бестселером.

Каміла переїхала до Великобританії в 2007 році та вийшла заміж за біженця з Афганістану. У 2014 році вона повернулася до Кабула, почала займатися політикою, стала заступницею глави адміністрації тодішнього президента, а потім заступницею міністра торгівлі.

Зараз жінка побоюється, що аеропорт Кабула буде захоплений талібами, і покинути країну більше не вдасться. Нагадаємо, бойовики перекрили всі наземні кордони, і зараз втекти з Афганістану можна тільки через повітря. Військовими літаками евакуюють представників диппредставництв і простих громадян. Люди буквально штурмують літаки, чіпляючись за шасі та крила.

За своє життя боїться і директорка школи для дівчаток у Кабулі. Пані Насрін Султані розповіла, що в минулому їй неодноразово надходили погрози від талібів за її просвітницьку діяльність.

"Мені дуже сумно. Коли я бачу всіх цих дівчат, я дуже засмучуюсь. Я намагалася, але ми не змогли зробити так, щоб жінки вибралися з цієї жалюгідної ситуації", — говорить Султані.

Фавзі Куфі, активістка з прав жінок і колишня депутатка, сказала, що майбутнє для жінок в Афганістані "темне" і що вже зараз жінки стають в'язнями в своїх власних будинках.

Захара Джоя, журналістка, яка в минулому році відкрила свій новинний вебсайт під назвою Rukhshana Media, сказала, що побоюється повернутися до життя під контролем талібів.

"Я була змушена переодягнутися хлопчиком, щоб піти в школу і здобути освіту. Таліби закрили всі школи для дівчаток, але я знайшла вихід. Я вбралася хлопчиком і взяла ім'я Мохаммад. Я не хочу, щоб ми повернулися в ті темні дні", — розповіла Захара.

Крім цього, під контролем талібів жінкам в Афганістані загрожують примусові та ранні шлюби. Молодих вдів і розлучених жінок видають заміж насильно, в селах часто складають списки дівчаток старше 12 років, щоб видати їх заміж.

"Якщо вони прийдуть за нами ось так, тоді ми вб'ємо себе. Для нас це буде єдиний вихід", — сказала одна із жінок, яка нещодавно втратила чоловіка.

[ + – ] Люди в аеропорту Кабула / Twitter Nangyalai Tanai

Нагадаємо, при режимі талібів дівчаткам із восьми років заборонялося з'являтися на вулиці без супроводу чоловіка. Їй не дозволялося входити в будь-який контакт із чоловіком, якщо це не чоловік або родич. Не дозволялося носити взуття на підборах, фарбувати обличчя і нігті, не можна було голосно розмовляти, з'являтися на балконах, виступати на радіо й телебаченні. Жінок заборонено фотографувати, а всі вікна перших поверхів будинків повинні були бути зафарбовані, щоб жінок всередині не було видно з вулиці.

Афганські жінки були зобов'язані носити паранджу, оскільки, за твердженням талібів, відкрите обличчя жінки може ввести чоловіка в порок, навіть якщо він "морально чистий".