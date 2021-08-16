Афганистан – страна не для женщин: студентки, учительницы и правозащитницы опасаются за свою жизнь

С приходом талибов страна, вероятно, вернется к средневековым нормам поведения, когда женщинам не позволено снимать паранджу, а за малейший проступок им угрожает смерть

После того, как в воскресение боевики движения "Талибан" объявили о том, что взяли под контроль всю территорию Афганистана и перекрыли все наземные границы, местные женщины в ужасе ожидают возвращения изуверских законов, по которым им запрещено получать образование, выходить из дома без паранджи, водить машину и в принципе исполнять любую роль, кроме жены, или наложницы. Об этом пишет Daily Mail.

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В Кабуле уже заметили рабочих, которые закрашивают изображения женщин на плакатах.

[ + – ] Мужчина закрашивает в Кабуле плакаты с изображениями женщин Фото: Twitter Nangyalai Tanai

Кроме этого, в Сети был опубликован ролик, в котором молодая девушка, плача, говорит, что теперь ее жизнь в опасности.

"Мы не в счет, потому что родились в Афганистане. Мы обречены, о нас никто не позаботится", — говорит девушка, чье имя неизвестно, в короткой видеозаписи.

Правозащитница Камила Садики, родившаяся и выросшая в Афганистане, говорит, что сейчас планирует вернуться в Великобританию, где живет ее семья, и гражданство которой она получила еще в 2007 году.

Женщина родилась при режиме талибов, получила образование тайно, потому что девочкам после восьми лет было запрещено посещать школу, и организовала у себя в доме школу шитья для женщин. Про нее был написан роман "Портниха Хаир Хана", позже ставшая бестселлером.

Камила переехала в Великобританию в 2007 году и вышла замуж за беженца из Афганистана. В 2014 году она вернулась в Кабул, стала заниматься политикой, стала заместителем главы администрации тогдашнего президента, а затем заместителем министра торговли.

Сейчас женщина опасается, что аэропорт Кабула будет захвачен талибами, и покинуть страну более не удастся. Напомним, боевики перекрыли все наземные границы, и сейчас сбежать из Афганистана можно только по воздуху. Военными самолетами эвакуируют представителей диппредставительств и простых граждан. Люди буквально штурмуют самолеты, цепляясь за шасси и крылья.

За свою жизнь боится и директриса школы для девочек в Кабуле. Госпожа Насрин Султани рассказала, что в прошлом ей неоднократно поступали угрозы от талибов за ее просветительскую деятельность.

"Мне очень грустно. Когда я вижу всех этих девушек, я очень расстраиваюсь. Я пыталась, но мы не смогли сделать так, чтобы женщины выбрались из этой жалкой ситуации", — говорит Султани.

Фавзия Куфи, активистка по правам женщин и бывший депутат, сказала, что будущее для женщин в Афганистане "темное" и что уже сейчас женщины становятся заключенными в своих собственных домах.

Захара Джойя, журналистка, которая в прошлом году открыла свой новостной веб-сайт под названием Rukhshana Media, сказала, что опасается вернуться к жизни под контролем талибов.

"Я была вынуждена переодеться мальчиком, чтобы пойти в школу и получить образование. Талибы закрыли все школы для девочек, но я нашла выход. Я нарядилась мальчиком и взяла имя Мохаммад. Я не хочу, чтобы мы вернулись в те темные дни", — рассказала Захара.

Кроме этого, под контролем талибов женщинам в Афганистане грозят принудительные и ранние браки. Молодых вдов и разведенных женщин выдают замуж насильно, в деревнях зачастую составляют списки девочек старше 12 лет, чтобы выдать их замуж.

"Если они придут за нами вот так, тогда мы убьем себя. Для нас это будет единственный выход", — сказала одна из женщин, недавно потерявшая мужа.

[ + – ] Люди в аэропорту Кабула/Twitter Nangyalai Tanai

Напомним, при режиме талибов девочкам с восьми лет запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчины. Ей не позволялось входить в любой контакт с мужчиной, если это не муж или родственник. Не разрешалось носить обувь на каблуках, красить лицо и ногти, нельзя было громко разговаривать, появляться на балконах, выступать на радио и телевидении. Женщин запрещено фотографировать, а все окна первых этажей зданий должны были быть закрашены, чтобы женщин внутри не было видно с улицы.

Афганские женщины были обязаны носить паранджу, так как, по утверждению талибов, открытое лицо женщины может ввести мужчину в порок, даже если он "морально чист".