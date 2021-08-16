Журналістка CNN одягла хіджаб і вела трансляцію на тлі талібів, які кричали "смерть Америці" (відео)

Ще вчора репортажі з Афганістану Клариса Ворд вела в звичайному одязі з відкритим обличчям, а сьогодні, 16 серпня, вона змінила одяг.

Журналістка CNN Клариса Ворд змінила зовнішній вигляд після повного захоплення влади Талібаном в Афганістані. Вона вела репортаж перед будівлею посольства на тлі талібів, які вигукували "смерть Америці".

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За словами Ворд, щойно вони покинули свій табір, одразу ж стає зрозуміло, хто контролює Кабул. Місто з населенням 6 млн осіб було взяте за лічені години і практично без єдиного пострілу. Таліби заявили журналістці, що вони тут знаходяться, щоб навести порядок і законність. Також вони вигукували антиамериканські гасла.

При цьому одяг журналістки змінився. Ще вчора вона робила репортажі з відритим обличчям і без хіджабу. А сьогодні, 16 серпня, вийшов репортаж, в якому вона одягнена в чорну паранджу, що закриває волосся, шию, залишаючи відкритим тільки обличчя.

Зазначимо, що таліби заявляли, що афганські жінки будуть зобов'язані закривати обличчя, але при цьому вони зможуть самі ходити по вулицях, а також працювати і здобувати освіту. Також вони обіцяють не перешкоджати роботі журналістів, дозволяючи їм критикувати кого завгодно, але без "підриву репутації".

Нагадаємо, президент Афганістану передасть владу Талібану. Вчора, 15 серпня, вони зайняли Кабул і заявили про завершення військових дій. У США заявили, що вони домоглися своїх цілей в Афганістані.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін переклав статтю WSJ про те, як таліби за кілька тижнів розбили армію Афганістану, яку США створювали 20 років.