Талібан заявив про закінчення війни в Афганістані

Керівництво Талібану наказало бойовикам не робити нічого такого, що могло б налякати мирних жителів.

Радикальна організація Талібан оголосила, що війна в Афганістані закінчена після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац у Кабулі, повідомляє в понеділок, 16 серпня, Reuters.

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"Сьогодні великий день для афганського народу та моджахедів. Вони стали свідками плодів своїх зусиль і жертв протягом 20 років", — заявив прессекретар політичного офісу талібів Мохаммад Наїм.

За його словами, форма нового режиму в Афганістані буде прояснена найближчим часом, при цьому Талібан не хоче жити в ізоляції та закликає до мирних міжнародних відносин.

"Ми досягли того, чого прагнули, а саме свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на кого-небудь, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим", — сказав Мохаммад Наїм.

Один із лідерів талібів, який побажав залишитися неназваним, повідомив агентству, що бойовикам Талібану наказали "дозволити афганцям відновити повсякденну діяльність і нічого не робити такого, що б налякало мирних жителів".

Раніше повідомлялося, що наступ талібів в Афганістані практично завершився, бойовики заявили про перехід під контроль всієї території Афганістану.

При цьому, посольство США в Афганістані, яке евакуювалося в аеропорт Кабула, заявило про те, що цей аеропорт піддається обстрілам.

А виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал пообіцяв, що сили безпеки не будуть проводити силових операцій у столиці Афганістану та передадуть Кабул талібам мирним шляхом.