Президент Афганістану йде у відставку, Талібан сформує новий уряд (відео)

Таліби заявили про перехід під їхній контроль всій території Афганістану, вони обіцяють амністію військовим сил безпеки.

Наступ талібів в Афганістані завершується, бойовики заявили про перехід під контроль всієї території Афганістану. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на свої джерела в уряді.

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Після захоплення ряду ключових міст в Афганістані, таліби зайшли в столицю Кабул. Вони не мають наміру штурмувати місто, їхня делегація проводить переговори з урядом про передачу влади. За інформацією видання, президент Афганістану сьогодні, 15 серпня, піде у відставку. Всім військовим таліби обіцяють амністію.

Стверджується, що перехідний уряд очолить колишній глава МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі. Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла. Також повідомляється, що вся територія Афганістану перейшла під контроль талібів, тому нема потреби в силовому захопленні Кабула.

Таліби взяли під контроль і найбільшу авіабазу НАТО Баграм, яку військові покинули в минулому місяці. Водночас вони звільняють людей з тюрем, які переходять під їх контроль. Бойовики захоплюють техніку, яка була кинута військовими сил уряду.

[ + – ] Відео звільнених в'язнів

Нагадаємо, в.о. МВС Афганістану заявив, що влада в країні буде передана мирним шляхом. Таліби увійшли на околиці Кабула, але при цьому в планах у них взяти столицю без боїв.

Вчора 14 серпня Талібан захопив четвертий за величиною місто Афганістану — Мазарі-Шаріф.

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