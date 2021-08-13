За 50 км від Кабула. Що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг "Талібану" (карта, фото, відео)

Таліби за 50 км від Кабула, віцепрем'єр Афганістану втік на вертольоті, уряд за тиждень втратив контроль над 15 містами. Події в Афганістані — у центрі уваги світових ЗМІ. Фокус вибрав найяскравіші і найжорсткіші цитати.

У четвер, 12 серпня, сили радикального руху "Талібан" заявили, що взяли Кандагар і Герат — друге і третє за величиною міста Афганістану і столиці однойменних провінцій, 13 серпня ця інформація отримала офіційне підтвердження. Бої між талібами та урядовими військами, яких підтримують місцеві ополченці, йдуть за 50 кілометрів від столиці країни.

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Фокус зібрав реакції зарубіжної преси на стрімку втрату урядом Афганістану контролю над своїми територіями.

[ + – ] Станом на 13 серпня таліби контролюють столиці 15 провінцій (вілаєтів) Афганістану Фото: aljazeera.com

Independent: "Талібан" повернувся в рідну гавань

"Місто, яке є батьківщиною руху "Талібан", стало 12-ю столицею провінції з 34, які таліби захопили під час тижневої кампанії", — пише журналіст британського видання Грем Мессі. Місто впало в четвер увечері, і чиновники взяли в облогу аеропорт, рятуючи свої життя.

Кандагар вже був під талібами — у 1990-х роках, після того як заявили про те, що Афганістан є ісламською державою. Однак того разу "Талібан" витіснили американці, які вторглися в країну у 2001-му, після атаки на Вежі-близнюки.

[ + – ] Обкладинка спецвипуску журналу Time за 14 вересня 2001 року

Рятуються втечею не тільки представники місцевої адміністрації. Оглядач Independent продовжує: "На тлі погіршення ситуації... Сполучені Штати оголосили, що протягом двох наступних днів вони направлять 3 тисячі військовослужбовців для допомоги в евакуації персоналу з посольства США в Кабулі".

За даними видання, сотні американських морських піхотинців вже знаходяться на території посольського комплексу у столиці Афганістану та готують евакуацію диппредставництва, в якому працюють 4 тисячі осіб — включаючи 1,4 тис. громадян США. Зі свого боку Великобританія також заявила, що направить в країну 600 військовослужбовців для допомоги в евакуації британських громадян.

Куди пішло понад 830 мільярдів доларів, витрачених Міністерством оборони США на навчання та підготовку урядових військ?

"Талібан зараз контролює дві третини країни", — пише Мессі, і повідомляє, посилаючись на дані колег із The Washington Post: американські військові чиновники доповіли Білому дому, що таліби можуть взяти Кабул всього за 30-90 днів. "Це набагато швидше, ніж початковий прогноз США, згідно з яким для цього може знадобитися від шести до 12 місяців", — додає автор публікації.

Журналіст нагадує, що перш ніж аеропорт Кабула повернули силам уряду Афганістану, він був основною базою для військ США і НАТО — до травня 2021 року, коли почалося виведення сил Штатів і Альянсу з країни. І, підбиваючи підсумок публікації, наводить заяву президента США Джо Байдена, зроблену на цьому тижні щодо ситуації в Афганістані після виведення військ.

[ + – ] Джо Байден: "Ми навчили і оснастили сучасним обладнанням понад 300 тисяч афганських військовослужбовців" Фото: скриншот

"Я не шкодую про своє рішення. Ми витратили понад трильйон доларів за 20 років. Ми навчили і оснастили сучасним обладнанням понад 300 тисяч афганських військовослужбовців. Тепер вони повинні боротися самі за себе", — сказав глава американської держави.

New York Times: "Крах Афганістану прискорюється"

Саме про боєздатність урядових військ і ополченців пишуть автори матеріалу в "Нью-Йорк таймс", зазначаючи, що "втрата Кандагара на півдні і Герата на заході є нищівним ударом для уряду".

На думку видання, наступ талібів продемонстрував майже повний крах афганських сил безпеки — менше ніж за три тижні до того, як американські військові остаточно покинуть Афганістан. "Деякі американські офіційні особи побоюються, що афганський уряд впаде протягом 30 днів", — йдеться в публікації.

"І Кандагар, і Герат були добре захищені, і битви за них тривали тижнями. Але афганські сили безпеки все частіше програвали, і багато солдатів та поліцейських дезертирували або навіть переходили на інший бік", — констатують журналісти не особливо високий бойовий дух сил, які протистоять "Талібану".

Є й інші причини, які дають перевагу талібам. Відповідно до публікації, афганська армія, спецназ і спеціальні підрозділи поліцейських намагалися утримати Кандагар, який давно облягали таліби. Але в середу, 11 серпня, бойовики захопили центральну міську в'язницю і звільнили сотні ув'язнених — які і поповнили ряди "Талібану". До вечора наступного дня таліби прорвали всі лінії фронту, які оточували місто. Протягом декількох годин майже всі командири афганських військ і спецназу покинули місто, фактично передавши його противнику.

Кандагар є "великим призом" для талібів — це економічний центр південної частини країни, батьківщина радикального руху, що служила столицею бойовиків під час їхнього п'ятирічного правління (з 1996 по 2001 рік — ред.).

Тим часом атаки на великі міста, які ще залишаються під контролем уряду Афганістану, тривають. 13 серпня таліби взяли Лашкар Гах (столиця південної провінції Гільменд), але Мазарі-Шариф (четверте за величиною місто країни) ще тримається. Захоплена талібами і столиця провінції Гільменд — місто Лашкар Гах на півдні Афганістану. New York Times вважає, що маючи у своєму активі Кандагар і Лашкаргах, "Талібан" може ефективно контролювати всю південну частину країни.

Таліби "прагнуть повної військової перемоги. І такий результат здається все більш вірогідним", — вважають журналісти "Нью-Йорк таймс".

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У міру того як таліби продовжують наступ, тисячі вимушених переселенців стікаються в Кабул, один з останніх "островів безпеки", які перебувають під контролем уряду. Сотні тисяч людей опинилися у пастці між бойовими діями на міських вулицях і авіаударами з неба.

Washington Post: відлуння Сайгона і поразки США

Колумніст "Вашингтон пост" Ішаан Тарур у своїй публікації доходить висновку, що тепер, коли бойовики підійшли зовсім близько до Кабулу, "Талібан" знаходиться, "мабуть, у найсильнішій позиції з 2001 року — до того як він був повалений за допомогою США".

"Афганські збройні сили, створені за роки навчання Штатами і за значної фінансової підтримки, розхитані і деморалізовані. В одному місті за іншим солдати здавалися або кидали свої пости. У деяких випадках таліби їхали з військовою технікою США, включаючи зброю і транспортні засоби", — пише журналіст.

[ + – ] Таліби з трофейними американськими БПЛА — відео

За словами колумніста, адміністрація Джо Байдена "відчайдушно намагається згуртувати розрізнених гравців" — від сусідів Афганістану до Євросоюзу і Китаю, щоб вони виступили єдиним дипломатичним фронтом на переговорах з "Талібаном".

"Однак вплив бойовиків тільки зростає, оскільки відлуння Сайгона 1975 року (падіння столиці Південного В'єтнаму, яке ознаменувало закінчення війни і перехід влади над об'єднаною країною до комуністів — ред.) все голосніше звучить в Кабулі 2021 року", — вважає Тарур.

[ + – ] Квітень 1975 р. Американці б'ються за місце в евакуаційному вертольоті Фото: Автор фото неизвестен.

За оцінками американської розвідки, на які посилається журналіст, можливе захоплення талібами Кабула "може зайняти кілька місяців, а може бути, навіть тижнів".

Associated Press: "Крах афганських сил викликає питання".

Стрімкий наступ талібів і приголомшливий провал афганських сил викликає нові питання, пише Assotiated Press. А саме — про те, куди пішло понад 830 мільярдів доларів, витрачених Міністерством оборони США на навчання цих військ... Особливо коли бойовики "Талібану" їздять на американських хамерах і пікапах, озброєні М-16 за плечима", — йдеться в публікації агентства.

За словами авторів статті, афганські сили безпеки і уряд не відреагували на неодноразові запитання, які надходили від журналістів протягом декількох днів щодо бойових дій та боєздатності армії Афганістану.

BBC: "Афганці зляться на уряд".

"Люди не можуть повірити в те, що відбувається. Тільки в четвер п'ять столиць провінцій, зокрема великі міста, перейшли під контроль талібів. У Кабул прибувають тисячі людей, і це число змінюється з кожною годиною. Вони їдуть з дуже невеликою кількістю речей. Це люди, у яких були будинок і робота, магазини і ферми — і їм довелося все кинути і тікати", — пише кореспондентка BBC з Кабула.

За її словами, мирні жителі Афганістану розглядають столицю країни як єдине місце, де ще можна сховатися від бойовиків "Талібану".

"Вони (мирні жителі Афганістану — ред.) Зляться на уряд через те, що їх залишили напризволяще. Влада заявляє, що розмістять їх у мечетях і нададуть допомогу, однак її не вистачить на всіх. Також є невдоволення тим, що США і Великобританія евакуюють своїх громадян і кидають афганців", — зазначає ВВС.

Тим часом бої між урядовими силами і радикальним рухом йдуть за 50 кілометрів від Кабула — у провінції Логар.

[ + – ] Бої в провінції Логар

Що зараз відбувається в Афганістані і навколо нього

US News з посиланням на джерела в американській та іноземній розвідці повідомляє, що Китай готовий визнати "Талібан" законним урядом Афганістану у разі, якщо радикальному руху вдасться повалити уряд в Кабулі.

"Нові китайські військові та розвідувальні оцінки реалій на місцях в Афганістані спонукали лідерів Комуністичної партії Китаю підготуватися до офіційного оформлення своїх відносин з повстанської мережею", — йдеться в публікації.

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На думку автора статті, можливе визнання Пекіном "Талібану" підриває спроби США спробувати чинити тиск на бойовиків з метою повернути їх до дипломатичних переговорів.

"Якщо таліби заявляють, що хочуть міжнародної легітимності, то ці дії (захоплення нових територій — ред.) не принесуть їм бажаного результату", — заявила в п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі. Талібам варто "приділити мирному процесу стільки ж енергії, як і своїй військовій кампанії. Ми настійно закликаємо їх зробити це", — заявила Псакі.

Нагадаємо, афганські журналісти повідомляли, що уряд Афганістану запропонував талібам розділити владу в країні і припинити наступ. Однак пізніше у президента країни Мухаммада Ашрафа Гані запевнили, що колишній план з мирного врегулювання конфлікту, раніше відкинутий талібами, змінений не буде.

Тим часом влада Німеччини пригрозила припинити фінансування Афганістану у разі, якщо "Талібан" захопить владу в цій країні. За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, ФРН щорічно виділяє Афганістану 430 мільйонів євро.