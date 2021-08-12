Якщо Афганістан стане халіфатом, то не отримає від Німеччини жодного цента, — Маас

МЗС Німеччини висунуло Талібану ультиматум на випадок введення в країні законів шаріату.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив припинити фінансування Афганістану з боку ФРН, якщо таліби захоплять цю країну, передає у четвер, 12 серпня ZDF.

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"Ця країна (Афганістан. — Ред.) нежиттєздатна без міжнародної допомоги, ми не дамо на жоден цент більше, якщо Талібан захопить країну", — сказав він.

Маас назвав успіхи, досягнуті Афганістаном за останні 20 років. За його словами, тривалість життя афганців стала значно вищою, а дитяча смертність нижча.

"Є права для жінок, дівчат, які можуть ходити в школу, і це необхідно зберегти", — вважає він.

Глава німецького МЗС застеріг ісламістів від створення в Афганістані халіфату.

"Справа не у тому, що таліби захоплять владу самотужки. Країна нежиттєздатна у міжнародному масштабі. Німеччина щорічно виділяє Афганістану 430 мільйонів євро. Халіфат не підтримуватиме, Талібан теж повинен це знати", — заявив Хаас.

Політик попередив, що Німеччина не виділить Афганістану "жодного цента", якщо таліби повністю захоплять цю країну, а також введуть закони шаріату і Афганістан стане халіфатом.

"Афганський уряд продовжує переговори з Талібаном, і міжнародна спільнота приймає в них участь. Це — єдиний спосіб вирішити проблему", — переконаний Хайко Маас.

Нагадаємо, бойовики руху "Талібан" захопили головний штаб поліції у третьому за величиною місті Афганістану Гераті.

Раніше таліби увійшли у друге за величиною місто Афганістану Кандагар.

А перед цим вони захопили аеропорти в афганських містах Фарах і Кундуз.