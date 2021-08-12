Упало третє за величиною місто Афганістану. Таліби підняли прапор в Гераті (відео)
Урядові війська рятуються з Герата втечею, бойовики хваляться захопленими зброєю і боєприпасами.
Бойовики радикального руху "Талібан" захопили головний штаб поліції в третьому за величиною місті Афганістану Гераті, повідомляє у четвер, 12 серпня Аль-Джазіра, посилаючись на інформацію присутнього на місці журналіста інформаційного агентства AFP.
За словами журналіста, опору талібів з боку урядових сил в місті не було, а представник Талібану написав у Twitter, що "ворог втік, а десятки військової техніки, зброї та боєприпасів потрапили в руки моджахедів".
Republic World пише про евакуацію авіабази Шинданд (найбільшого військового об'єкта в регіоні).
Інформацію про захоплення Герата підтвердив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, який опублікував у Telegram відео з цього міста.
На кадрах видно, як бойовики "Талібану" ставлять свій прапор над будівлею поліцейського штабу.
На наступному відео показано, як місто поспіхом залишають на автомобілях і бронетехніці урядові війська.
Нагадаємо, буквально півтори години тому з'явилася інформація про те, що бойовики "Талібану" увійшли до другого за величиною міста Афганістану Кандагар.
Перед цим вони захопили аеропорти в афганських містах Фарах і Кундуз.
А ще раніше зайняли місто Шибарган.