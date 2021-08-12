Друге за величиною місто Афганістану. Таліби заявили про повне захоплення Кандагара (відео)

Місцеві жителі описують ситуацію як "жахливу". Між бойовиками й урядовими військами ведуться запеклі бої.

У середу, 11 серпня, бойовики радикального руху "Талібан" увійшли до другого за величиною місто Афганістану Кандагар, повідомляє у четвер, 12 серпня, Аль-Джазіра, посилаючись на місцевих жителів.

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Деякі з них описують ситуацію в Кандагарі як "жахливу", між повстанцями й урядовими військами в межах міста тривають запеклі бої.

Кореспондент Аль-Джазіри в Кабулі (столиця Афганістану) Шарлотта Белліс заявила, що таліби заявляють у соціальних мережах про повне захоплення стратегічно важливого міста.

"Талібан тільки що написав у Твіттері, що захопив Кандагар. Ми розуміємо, що це не повністю правда, але ми розуміємо також, що прямо зараз у місті Кандагар йдуть запеклі бої", — сказала журналістка.

За словами Белліс, Кандагар є величезним активом для уряду Афганістану, і "пріоритетом, за який воно має триматися". Всього в цьому місті проживає близько 400 тисяч чоловік.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував відео того, що відбувається в місті.

[ + – ] Кадри з Кандагара

Раніше повідомлялося, що бойовики "Талібану" захопили аеропорти в афганських містах Фарах і Кундуз і взяли під контроль військову базу в Кундузі.

8 серпня Талібан взяв під контроль одне з найбільших міст на півночі країни — Кундуз.

А 7 серпня бойовики "Талібану" зайняли місто Шибарган (столицю провінції Джаузджан в Афганістані).