Не минуло й доби: "Талібан" захопив столицю другий провінції в Афганістані

Таліби зруйнували місто за допомогою важкого озброєння і відтіснили урядові війська до аеропорту. Раніше їм п'ять років не вдавалося захопити обласні центри.

7 серпня, бойовики руху "Талібан" зайняли місто Шибарган — столицю провінції Джаузджан в Афганістані. Про це пише таблоїд The Guardian зі слів глави регіональної ради Бабура Ейчі, який зараз переховується.

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За його словами, члени "Талібану" 10 днів атакували місто, а в суботу вранці увірвалися всередину з важким озброєнням. Зараз урядові війська відступили під натиском бойовиків і зараз утримують тільки аеропорт на північній околиці Шибарган, готуючись оборонятися.

"Вони почали свій великий напад близько 4 години ранку, а місто ппал близько 13 годин", — зазначив Бабур Ейчі. — "Місцеві сили безпеки разом з силами народного повстання в другій половині дня відступили після запеклих зіткнень і опору. Вони повернулися в аеропорт, одне з небагатьох місць, що залишилися під контролем уряду".

Член провінційного ради Джаузджан Бісміллах Сахіл повідомив телекомпанії Al Jazeerа, що бойовики Талібану захопили ключові будівлі, такі як офіс губернатора, штаб поліції і центральну в'язницю в місті. У Міністерстві внутрішніх справ спростовують повне захоплення міста і заявили, що урядові сили готуються до контрнаступу, як тільки прибуде підкріплення, спецназ і авіапідтримки.

"На жаль, місто повністю зруйноване", — зазначив віце-губернатор регіону Кадер Малія.

[ + – ] На карті відзначений місто Шибарган столиця провінції Джаузджан [ + – ] На карті червоним кольором відзначені райони під контролем талібів, синім — уряду, жовтим — ведуться бої Фото: trump-elections

Афганістан ділиться на 34 провінції (вілаяти) які в свою чергу діляться на 398 районів (пушту і дарі).

У Шібаргане проживає відомий афганський авторитет Абдул Рашид Дустум, який керував одним з найбільших ополчень на півночі і прославився боротьбою з "Талібаном" у 1990-х роках, а також звинуваченнями у вбивстві тисяч військовополонених. Днями він повернувся до Афганістану після лікування в Туреччині, а 7 серпня провів зустріч з президентом країни Ашрафом Гані в Кабулі і закликав разом "виступити проти ворога".

"Талібан" продовжує боротися з урядовими військами в міру того, як військові США залишають територію Афганістану. За різними оцінками, рух контролює від 50% до 80% країни, хоча до недавнього часу їм п'ять років не вдавалося захопити обласні центри.

Це столиця вже другої провінції, яку бойовики захопили за останню добу. Так 6 серпня "Талібан" узяв під контроль місто Зарандж в Німрозі. У той же день велися бої за міста Герат, Лашкаргах і Кандагар.

Фокус також писав, як "Талібан" налагоджує відносини з Китаєм. 28-29 липня делегація афганського руху приїхала в Піднебесну з офіційним візитом, в ході яких провели переговори з главою МЗС Ван І та його помічником Ву Цзянхао.