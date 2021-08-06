Вперше за п'ять років "Талібан" захопив столицю афганської провінції

"Талібан" продовжує наступ після того, як країну залишила більша частина військових США.

Бойовики руху "Талібан" взяли під контроль столицю провінції Німроз в Афганістані. Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє BBC.

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Йдеться про населений пункт Зарандж. Він став першою столицею провінції в країні, яка впала під наступом талібів. Крім, власне, Заранджа, бої велися і за такі великі міста, як Герат, Лашкаргах і Кандагар.

"Талібан" продовжує наступ у міру того, як країну залишають військові США. За різними оцінками, організація контролює від 50% до 80% території країни за межами міст, але до сьогодні під її контролем не було обласних центрів.

Зарандж — велике торговий місто — упало в результаті тривалих боїв, після того, як ісламісти захопили всі прилеглі до нього території.

Журналісти, посилаючись на джерело, пишуть, що бої все ще тривають. Зокрема, вони ведуться біля місцевого підрозділу афганського управління безпеки.

Слід зазначити, що, за словами журналістів, бойовикам вдалося захопити столицю провінції через брак урядових підкріплень.

"Захоплення Заранджа, ймовірно, дасть імпульс наступу талібів. Воно відбувається на тлі виведення з країни військ США, які знаходилися там майже 20 років. Афганістан покинули вже близько 95% американських військовослужбовців", — йдеться в BBC.

Починаючи з січня, близько 294 тис. афганців були змушені покинути свої будинки, а загальне число біженців по всій країні перевищило 3,5 млн осіб, повідомляє Місія ООН зі сприяння Афганістану.

Як повідомлялося раніше, війна в Афганістані переходить у нову фазу. Талібан почав скоординовану атаку на три ключові міста країни, включаючи друге найбільше у державі місто Кандагар.

Нагадаємо, в США пригрозили талібам, що якщо вони захоплять владу, то Афганістан стане "державою-вигнанцем". Також американські ВПС продовжать авіаудари по Афганістану навіть після виведення всіх військ.