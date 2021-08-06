Впервые за пять лет "Талибан" захватил столицу афганской провинции

"Талибан" продолжает наступление после того, как страну покинула большая часть военных США.

Боевики движения "Талибан" взяли под контроль столицу провинции Нимроз в Афганистане. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает BBC.

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Речь идет о населенном пункте Зарандж. Он стал первой столицей провинции в стране, которая пала под наступлением талибов. Помимо, собственно, Заранджа, бои велись и за такие крупные города, как Герат, Лашкаргах и Кандагар.

"Талибан" продолжает наступление по мере тго, как страну покидают военные США. По разным оценкам, организация контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов, но до сегодняшнего дня под ее контролем не было областных центров.

Зарандж — крупный торговый город — пал в результате продолжительных боев, после того, как исламисты захватили все прилегающие к нему территории.

Журналисты, ссылаясь на источник, пишут, что бои все еще продолжаются. В частности, они ведутся у местного подразделения афганского управления безопасности.

Следует отметить, что, по словам журналистов, боевикам удалось захватить столицу провинции из-за нехватки правительственных подкреплений.

"Захват Заранджа, вероятно, даст импульс наступлению талибов. Оно происходит на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих", – говорится в BBC.

Начиная с января, около 294 тыс. афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а общее число беженцев по всей стране превысило 3,5 млн человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану.

Как сообщалось ранее, война в Афганистане переходит в новую фазу. Талибан начал скоординированную атаку на три ключевые города страны, включая второй крупнейший в государстве город Кандагар.

Напомним, в США пригрозили талибам, что если они захватят власть, то Афганистан станет "государством-изгоем". Также американские ВВС продолжат авиаудары по Афганистану даже после вывода всех войск.