В Кандагаре, Герате и Лашкаргахе наблюдаются бои на окраинах и центре городов. От захвата этих населенных пунктов зависит дальнейшая судьба правительственных сил.

Война в Афганистане переходит в новую фазу. Талибан начал скоординированную атаку на три ключевые города страны, включая второй крупнейший в государстве город Кандагар. Об этом сообщает BBC.

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Боевые действия развернулись в пригородах трех городах. Сообщается, что от контроля Кандагара, Герата и Лашкаргаха зависит судьба контроля страны правительственными силами. Вероятен гуманитарный кризис, беженцы, а также ряд других последствий.

[ + – ] Карта контроля территории Афганистана по состоянию на 29 июля Фото: BBC

Как сообщают источники издания, в Лашкаргахе боевики Талибана были всего в нескольких сотнях метров от офиса губернатора региона. Это уже вторая попытка талибов захватить админздание. Первая попытка была совершена в пятницу, 30 июля, но правительственным силам удалось отбросить боевиков. Талибы уже массово публикуют фото и видео из самого центра города. Боевики занимают жилые дома, что затруднит их вытеснение из Лашкаргаха.

В Кандагаре десятки тысяч людей покинули свои дома, там надвигается гуманитраная катастрофа. По словам местного депутата Гуль Ахмад Камина, ситуация ухудшается с каждым часом. Боевые действия в Кандагаре самые жестокие за последние 20 лет.

Талибы рассматривают Кандагар временной столицей. С падением Кандагара вероятен отход Талибану еще 5-6 провинций в регионе. Боевики используют густонаселенные районы, поэтому силовики не могут применять тяжелое вооружение.

В Герате — экономически важном городе для правительства бои развернулись в южной части. Сообщается о минимум 5 местах, где идут боя. США наносят авиаудары по позициям талибов в том районе.

Местное население берется за оружие, помогая правительственным войскам. Они не находят для себя безопасных мест в городе.

Напомним, в США пригрозили талибам, что если они захватят власть, то Афганистан станет "государством-изгоем". Также американские ВВС продолжат авиаудары по Афганистану даже после вывода всех войск.

Ранее талибы заявляли, что для перемирия в Афганистане нужно сменить правительство.