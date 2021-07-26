Победа Талибана не неизбежна: США продолжат авиаудары по Афганистану

"Талибан пытается создать ощущение неизбежности своей кампании, но они ошибаются", — заявил генерал Маккензи. Штаты продолжат поддержку и после вывода всех войск.

Глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи заявил, что США будут продолжать авиаудары с воздуха в поддержку сил правительства в борьбе с талибами. Об этом передает CNN.

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По словам генерала, США в последние несколько дней увеличили интенсивность и количество авиаударов по талибам. Талибан пытается создать ощущение неизбежности своей кампании, но они ошибаются.

"… Мы готовы продолжать повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки. Победа талибов не неизбежная", — заявил Маккензи.

Он подчеркнул, что американские военные продолжат оказывать материально-техническую помощь афганским ВВС даже после вывода всех американских сил и сил НАТО. Поддержка будет происходить "со стороны горизонта".

Как сообщалось ранее, американские военные нанесли удары по целям талибов в Кандагаре в минувший четверг (22 июля). При этом, по словам одного из представителей Минобороны, три из четырех последних ударов были направлены на американскую технику, которую захватили талибы.

Напомним, талибы заявляют о необходимости смены правительства для перемирия в Афганистане. Из-за активных действий Талибана в Афганистане, Таджикистан проводит учения с задействованием всей армии страны. Это более 230 тысяч человек.

Отметим, что первые авиаудары по талибам были нанесены 25 июня. Это была первая атака по боевикам с момента вывода войск.