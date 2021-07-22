"Подняли по боевой тревоге": Таджикистан задействовал всю армию на учения из-за Афганистана

На фоне вывода войск из Афгана, уже пару тысяч сил безопасности незаконно бежали в страну, поэтому была поднята не только армия, но и все резервы.

В Таджикистане подняли по боевой тревоге весь личный состав Вооруженных сил и силовиков общей численностью в 230 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс-АВН, ссылаясь на слова министра обороны Шерали Мирзо.

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Президент Таджикистана и Верховный главнокомандующий Эмомали Рахмон прибыл в Центр управления вооруженными силами. По боевой тревоге были подняты 100 тысяч военных личного состава и более 130 тысяч офицеров и солдат запаса.

"Из-за нестабильной ситуации в регионе я снова напоминаю народу Таджикистана, что мы должны быть готовы защищать мир и стабильность, которые были достигнуты большой ценой", — заявил Рамон.

К учениям привлекли 1023 единицы бронетехники, 3167 спецавтомобилей, 447 артиллерийских установок, пушек и минометов, а также 45 самолетов и вертолетов вместе с 254 средствами ПВО. Они проходят вблизи афгано-таджикской границы. Причина — переход афганских сил безопасности на территорию Таджикистана, уже несколько тысяч военных незаконно перешли границу.

Как передает Коммерсантъ, 5 августа будут учения РФ и Узбекистана в Таджикистане на границе с Афганистаном. Маневры будут проводить на фоне обострения ситуации в Афганистане после вывода войск НАТО и США.

Напомним, ранее в РФ заявили, что они могут ввести войска в Афганистан, если талибы атакуют Таджикистан.

США уже вывели 95% своих войск из Афганистана. Операция по выведению войск из Афганистана началась 1 мая.

В свою очередь Талибан назвал условия для перемирия на 3 месяца.