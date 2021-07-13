Передали военные базы и утилизировали оборудование. США вывели 95% своих войск из Афганистана

На фоне вывода войск, Афган находится на грани гуманитарной катастрофы из-за роста насилия в стране. Внутренне перемещенных лиц в стране уже более 3,5 млн.

Американские Вооруженные силы вывели из Афганистана уже 95% своего контингента, а Силам безопасности передано более 7 объектов. Об этом сообщает АА.com

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Центральное командование США вывезло 984 единиц груза из Афгана, а более 17 000 будет утилизировано.

"17 074 единицы оборудования представляют собой почти полностью излишки федерального личного имущества. Большая часть этого оборудования не является защитным оборудованием и не считается основным оборудованием", — говорится в заявлении Командования.

При этом, как пишут в издании, Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса из-за роста насилия в стране. Более 3,5 млн людей являются внутренне перемещенными лицами. Усиление Талибана может привести к дальнейшему росту количества беженцев как внутри страны, так и за ее пределами.

Ссылаясь на данные ООН, отмечается, что 90% всех беженцев принимает Иран и Пакистан — более 2 млн людей.

Напомним, 2 июля США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане. Там могло разместиться до 10 тысяч военных и 110 самолетов. Операция по выведению войск из Афганистана началась 1 мая.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин поговорил с Александром Кореньковым — директором Международного центра исследований проблем безопасности о ситуации в Афганистане: "Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы.