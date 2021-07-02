США покинули крупнейшую авиабазу Баграм в Афганистане (видео)

На военной базе в Баграме могут разместиться 110 самолетов и 10 тысяч военных. 3 июля ее передадут под управление правительственных войск.

Соединенные Штаты покину крупнейшую авиабазу в Афганистане, расположенную в Баграме. Об этом сообщает BBC.

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Вывод американских военных происходит в соответствии с соглашением с Талибаном. Авиабаза находится в 60 км от столицы Афганистана — Кабула.

Завтра, 3 июля, авиабазу Баграм торжественно передадут под контроль правительственным войскам Афганистана. А выход американских бойцов с базы символизирует завершение миссии США в стране. Большая часть военных покинет Афганистан к 4 июля, а 650 военных останется для защиты посольства Штатов.

Военная база была построена в 1980-е годы Советским союзом. Силы международной коалиции заняли ее в 2001 году, она способна размещать в себе около 10 тысяч военных. Ангары помещают в себе 110 самолетов, а его стены способны выдерживать взрывы.

Как пишут в издании, местные жители обеспокоены выходом американцев из Баграма. Многие опасаются, что его попытаются захватить Талибан.

При этом сообщается, что в городах, которые берут под контроль талибы, женщинам запрещено выходить на улицу с открытым лицом. Мужчины должны носить бороду. Закрываются медицинские учреждения, а также под запрет попала доставка товаров курьерами. Также сообщается о росте цен на продукты.

Напомним, США выводят свои войска со значительным опережением всех сроков. Первоначально планировалось вывести войска из Афганистана до 1 сентября.

Талибан утверждает, что уже контролирует 80% территории Афганистана. При этом 25 июня стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин взял интервью у эксперта: "Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы.