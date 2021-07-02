США покинули найбільшу авіабазу Баграм в Афганістані (відео)

Військова база вміщує в собі 110 літаків і 10 тисяч військових, 3 липня її передадуть під управління урядових військ.

Сполучені Штати покинули найбільшу авіабазу в Афганістані, розташовану в Баграмі. Про це повідомляє BBC.

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Виведення американських військових відбувається відповідно до угоди з Талібаном. Авіабаза розташована за 60 км від столиці Афганістану — Кабула.

Завтра, 3 липня, авіабазу Баграм урочисто передадуть під контроль урядових військ Афганістану. А вихід американських бійців з бази символізує завершення місії США в країні. Велика частина військових покине Афганістан до 4 липня, а 650 військових залишиться для захисту посольства Штатів.

Військова база була побудована в 1980-і роки Радянським союзом. Сили міжнародної коаліції зайняли її у 2001 році, вона здатна розміщувати в себе близько 10 тисяч військових. Ангари поміщають у собі 110 літаків, а його стіни здатні витримувати вибухи.

Як пишуть у виданні, місцеві жителі стурбовані виходом американців з Баграму. Багато хто побоюється, що вони спробують захопити Талібан.

При цьому повідомляється, що в містах, які беруть під контроль таліби, жінкам заборонено виходити на вулицю з відкритим обличчям. Чоловіки повинні носити бороду. Закриваються медичні установи, а також під заборону потрапила доставка товарів курʼєрами. Також повідомляється про зростання цін на продукти.

Нагадаємо, США виводять свої війська зі значним випередженням усіх термінів. Спочатку планувалося вивести війська з Афганістану до 1 вересня.

Талібан стверджує, що вже контролює 80% території Афганістану. При цьому 25 червня стало відомо, що ВПС США завдали авіаударів по талібам в Афганістані.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін взяв інтервʼю в експерта: Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці.