"Незважаючи на виведення військ": ВПС США завдали авіаударів по талібам в Афганістані (відео)
Талібан після початку виведення військ НАТО з країни значно підвищив розмір контрольованої території. Під загрозою знаходиться і столиця Кабул.
Військово-повітряні сили США завдали два авіаудари дронами по позиціях бойовиків Талібану в Афганістані. Про це повідомляє Fox News.
Повідомляється, що авіаудари були зроблені за кілька годин до зустрічі президента Джо Байдена з президентом Афганістану Ашрафом Гані у Білому домі.
Удари були нанесені в провінції Баглан і Кундуз. Про точну кількість загиблих талібів інформації немає.
Паралельно ударам американських військових, ще три райони країни перейшли під контроль Талібану. А за минулу добу таких районів налічується 6. Військові побоюються, що після виведення військ Талібан може взяти під контроль столицю країни — Кабул.
Як передають CNN, таліби заявляли, що вони контролюють уже 80% території країни. Днями Талібан взяв під контроль місто Мазарі-Шаріф — це 4 найбільше місто країни.
Більшість захоплених районів оточують столиці провінцій, що говорить про те, що таліби планують захопити їх після повного виведення іноземних військ.
Нагадаємо, 23 червня через натиск талібів в Узбекистан перейшло 50 військових з Афганістану. Через це в країні формуються приватні армії для захисту етнічних груп від Талібану.
З 1 травня США і НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через ослаблення натівських позицій, Талібан взяв під контроль вже 30 районів країни.