"Незважаючи на виведення військ": ВПС США завдали авіаударів по талібам в Афганістані (відео)

Талібан після початку виведення військ НАТО з країни значно підвищив розмір контрольованої території. Під загрозою знаходиться і столиця Кабул.

Військово-повітряні сили США завдали два авіаудари дронами по позиціях бойовиків Талібану в Афганістані. Про це повідомляє Fox News.

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Повідомляється, що авіаудари були зроблені за кілька годин до зустрічі президента Джо Байдена з президентом Афганістану Ашрафом Гані у Білому домі.

Удари були нанесені в провінції Баглан і Кундуз. Про точну кількість загиблих талібів інформації немає.

Паралельно ударам американських військових, ще три райони країни перейшли під контроль Талібану. А за минулу добу таких районів налічується 6. Військові побоюються, що після виведення військ Талібан може взяти під контроль столицю країни — Кабул.

Як передають CNN, таліби заявляли, що вони контролюють уже 80% території країни. Днями Талібан взяв під контроль місто Мазарі-Шаріф — це 4 найбільше місто країни.

Більшість захоплених районів оточують столиці провінцій, що говорить про те, що таліби планують захопити їх після повного виведення іноземних військ.

[ + – ] Репортаж CNN про ситуацію в Афганістані

Нагадаємо, 23 червня через натиск талібів в Узбекистан перейшло 50 військових з Афганістану. Через це в країні формуються приватні армії для захисту етнічних груп від Талібану.

З 1 травня США і НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через ослаблення натівських позицій, Талібан взяв під контроль вже 30 районів країни.