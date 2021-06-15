Талібан взяв під контроль 30 районів Афганістану за останні 6 тижнів
Виведення американських військ дозволяє бойовикам зміцнюватися в контрольованих районах країни через відсутність підтримки урядових сил з повітря.
Бойовики Талібану взяли під контроль вже половину всіх округів країни. Урядові війська не можуть відновити контроль в жодному з 32 районів. Про це повідомляє профільний журнал про військові дії Long War Journal.
За минулі 6 тижнів таліби фактично контролюють 37 райцентрів з 1 травня, коли почалося виведення військ НАТО і США з Афганістану. Проте влада країни заявляє, що вони відновили контроль над трьома з них (Ханабад, Аліабаді в Кундузі і Хаш Рід в Німруз). Нещодавно також повернули під контроль Бала Мургаб, який був під контролем Талібану.
У виданні припускають, що таліби використовують місцевих вождів племен і інших впливових фігур, щоб переконати афганських співробітників служби безпеки і урядовців або здатися, або покинути ці районні центри.
Деякі з районів Талібан захоплює без опору з боку уряду, таким чином були захоплені деякі райони в провінції Герат. Через виведення військ США з Афганістану, урядовим військам ніхто не надає допомогу з повітря. Через це бойовики можуть зміцнюватися в захоплених районах на півдні і сході країни.
Таліби також розробили програму з вербування силовиків Афганістану приєднатися до тіньового уряду — Ісламського емірату. Як заявляють бойовики, в деяких випадках на їх сторону переходять відразу сотні військових з технікою і боєприпасами.
Список контрольованих бойовиками районів:
- Район Арганджхва в Бадахшані
- Райони Джаванд і Бала Мургаб в Бадгісі
- Район Бурка в Баглані
- Зарійський район в Балху
- Райони Пушт-Рід і Лаш-о-Джоя в Фарасі
- Давлат-Абадський і Кайсарський райони у Фарьябі
- Райони Дих Як, Джагату, Рашідан і Аб Банд в Газні
- Райони Шахрак, Толак і Сагхар в Гор
- Обидва райони в Гераті
- Район Аргістан в Кандагарі
- Район Давлат Шах в Лагмані
- Чархський район в Логарі
- Райони Ду Аб і Мандол в Нурістані
- Госфанді, Сайяд і Созма-Кала в Сар-І-Пуль
- Чорський, Гізабський і Хас-Урузганський райони в Урузгані
- Райони Нірх і Джалріз у Вардаці
- Райони Шинкай і Аргандаб в Забулі
Нагадаємо, США розглядають питання відновлення авіаударів в Афганістані, якщо столиця впаде під натиском талібів.
З 1 травня США і НАТО почали виведення військ з Афганістану. Весь процес триватиме до 11 вересня, якщо таліби не будуть атакувати урядові війська.
Підкреслимо, Україна теж вивела свій контингент з Афганістану.